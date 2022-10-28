28.10.2022
На Шершневской плотине установили дополнительные знаки о запрете движения большегрузов
28.10.2022
Магнитогорск встретил друзей из ДНР
28.10.2022
После закрытия движения по Краснопольскому проспекту автобусы будут следовать в объезд
28.10.2022
В индустриальный парк «Малая Сосновка» вошли три новых резидента
28.10.2022
Члены профсоюза здравоохранения Челябинской области в тяжелых жизненных ситуациях могут оздоровиться бесплатно
28.10.2022
Фестиваль «Синегорье» охватит девять территорий Челябинской области
В индустриальный парк «Малая Сосновка» вошли три новых резидента
Шторные двери, корма для животных и строительные смеси будут производить инвесторы
Спасенный в Челябинской области белый лебедь передан зоозащитникам
28.10.2022
Дети мобилизованных уже получают бесплатное питание в Челябинске
27.10.2022
Челябинская область получит 1,3 миллиарда на повышение зарплат медработникам
27.10.2022
В Челябинской области мобилизованным и добровольцам выплатят по 50 тысяч рублей
26.10.2022
В Челябинской области построят еще четыре школы и восемь детсадов до конца 2022 года
26.10.2022