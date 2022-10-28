В индустриальный парк «Малая Сосновка» вошли три новых резидента

Эксперты индустриального парка инноваций «Малая Сосновка» приняли три новых резидента. Их проекты обещают принести 480 млн рублей инвестиций и создать более 170 рабочих мест.

«На данный момент нашими резидентами являются семь промышленных предприятий из разных сфер. Некоторые из них уже активно работают и даже наращивают объёмы производства, кто-то находится на стадии оформления документов. Еще шесть компаний готовят заявки», - рассказывает генеральный директор индустриального парка «Малая Сосновка» Виталий Передерий.

Среди новых резидентов - Торговый дом «Продхолдинг», который собирается производить корма для животных и продукты переработки зерновых и масленичных культур под маркой «Биолактис» и строить элеватор. Второй новичок намерен построить завод по выпуску сухих строительных смесей (цементные и гипсовые смеси, укрепляющие добавки, пазогребневые плиты).

Третий - «РОЛЛКОМ» - планирует открыть производство шторных дверей и систем хранения для спецтехники – автотранспорта и прицепов. Такие двери предназначены для установки на пожарные автомобили, эвакуаторы, передвижные и стационарные энергетические установки.