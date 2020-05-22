ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

В Магнитогорске не зафиксировано роста цен на продукты питания

Экономика
Сегодня, 11:12

Прокуратура Магнитогорска (Челябинская область) провела мониторинг цен на социально значимые продукты питания. Необоснованного роста зафиксировано не было, но руководителям торговых сетей были объявлены предостережения.

Прокурорская проверка проводилась по поступившей информации от администрации Магнитогорска о росте цен на сахар, гречневую крупу и пшено.

Представители надзорного ведомства проверили магазины торговых сетей «Магнит», «Spar», «Пятерочка», «Перекресток», «Ашан-Сити», «Монетка», «Лента». Нарушений закона выявлено не было.

Как сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, в целях недопущения нарушений и предупреждения об ответственности за нарушение установленных федеральным законом требований к условиям заключения договора поставки продовольственных товаров при осуществлении торговой деятельности, руководителям филиалов торговых сетей объявлены предостережения.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Отправить новость
Вчера, 12:27
Генеральный директор ЧЦЗ возглавил Общественный Совет при министерстве промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области
Вчера, 12:01
Южноуральцы стали активно обращаться за ипотекой под 6,5%
Вчера, 10:13
Металлурги ЧЦЗ усовершенствовали технологию кладки вельц-печи
20.05.20 18:28
В 2020 году в Челябинске будут открыты еще три новых развязки
20.05.20 17:55
На какие региональные меры соцподдержки могут рассчитывать семьи с детьми в Челябинской области
20.05.20 17:21
Максим Куляшов: Второй этап дорожной развязки будет готовиться по генплану
20.05.20 16:13
Администрация Челябинска больше не будет платить подрядчику за ремонт каждой ямки на дороге
20.05.20 15:35
Прокурор и бизнес-омбудсмен разъяснили предпринимателям Челябинской области порядок действия мер антикризисной поддержки
20.05.20 15:32
В Челябинске, благодаря Текслеру, ввели в эксплуатацию дорожный долгострой
20.05.20 14:17
Бесплатные расчеты в китайских юанях – акция для бизнеса в Челиндбанке
Культура
Сегодня, 10:32
С добрым утром, Урал!
Для вас поет Евгений Устинов
Общество
Сегодня, 11:04
Власти пообещали челябинцам новые растения на Советской и Карла Маркса
Новости
Сегодня, 11:02
Происшествия
В региональном главке рассказали подробности аварии на трассе М-5
Сегодня, 10:37
Происшествия
На трассе М-5 столкнулись фура «Магнит» и Инфинити
Вчера, 17:28
Общество
За челябинскую зелень вступились депутаты
Вчера, 17:17
Общество
Жители Челябинской области объединились в помощи осиротевшему медведю
Вчера, 17:08
Происшествия
В полиции Аргаяшского района умерла алиментщица
Опрос

Какие семьи с детьми, по вашему мнению, остаются без должной социальной поддержки в сложных условиях коронавируса?

Все предлагаемые меры поддержки на деле мало работают
48%
Семьи, где разведенные мамы одни воспитывают детей и несут на себе весь груз материальной ответственности
39%
Семьи, где дети-первенцы родились в 2018 и 2019 годах
14%
Материалы рубрики
Вчера, 16:55
Экономика
Погасить долги и алименты судебные приставы предлагают через Интернет
Вчера, 15:00
Экономика
Магнитогорские депутаты контролируют состояние городского бюджета
Вчера, 12:27
Экономика
Генеральный директор ЧЦЗ возглавил Общественный Совет при министерстве промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области
20.05.20 18:28
Экономика
В 2020 году в Челябинске будут открыты еще три новых развязки
20.05.20 17:21
Экономика
Максим Куляшов: Второй этап дорожной развязки будет готовиться по генплану
Теги
Магнитогрск
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика