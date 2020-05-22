В Магнитогорске не зафиксировано роста цен на продукты питания
Прокуратура Магнитогорска (Челябинская область) провела мониторинг цен на социально значимые продукты питания. Необоснованного роста зафиксировано не было, но руководителям торговых сетей были объявлены предостережения.
Прокурорская проверка проводилась по поступившей информации от администрации Магнитогорска о росте цен на сахар, гречневую крупу и пшено.
Представители надзорного ведомства проверили магазины торговых сетей «Магнит», «Spar», «Пятерочка», «Перекресток», «Ашан-Сити», «Монетка», «Лента». Нарушений закона выявлено не было.
Как сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, в целях недопущения нарушений и предупреждения об ответственности за нарушение установленных федеральным законом требований к условиям заключения договора поставки продовольственных товаров при осуществлении торговой деятельности, руководителям филиалов торговых сетей объявлены предостережения.
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