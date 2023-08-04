В Магнитогорске откроют дилерский центр «Москвич»

Московский автомобильный завод планирует открыть в Магнитогорске (Челябинская область) дилерский центр по продаже и обслуживанию автомобилей «Москвич, сообщает Telegram-канал предприятия.

Официальным дилером «Москвича» в Магнитогорске выступит компания «Регинас».

В настоящий момент в 25 городах России работают 55 точек продаж и обслуживания машин Московского автозавода, в том числе два - в Челябинске.

В ближайшее время 16 дилерских центров начнут подготовку своих площадок к открытию в новых городах: Архангельск, Белгород, Иркутск, Калининград, Калуга, Киров, Курск, Липецк, Новороссийск, Петрозаводск, Тула, Тверь, Ульяновск, Чебоксары, Челябинск и Ярославль.

«Официальный дилер марки - это гарантия, обслуживание профессионалами, прошедшими обучение, и наличие запчастей», - подчеркнули на автозаводе.

До конца года новые автосалоны «Москвича» появятся в более 30 городах страны.