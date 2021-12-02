В Магнитогорске утвержден бюджет «с плюсом»

Депутаты городского Собрания Магнитогорска (Челябинская область) утвердили бюджет города на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

За основу финансовой политики принят базовый прогноз социально-экономического развития города. Этот документ является одним из обязательных для стратегического планирования и основой для формирования проекта бюджета.

Учтены наиболее вероятный сценарий развития российской экономики, принимаемые меры экономической политики, включая реализацию общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, применения мер поддержки секторов экономики в период распространения новой коронавирусной инфекции.

Несмотря на то, что численность жителей города незначительно снижается, объем отгружаемой в городе продукции, работ и услуг в следующем году остается на стабильно высоком уровне.

Основой для прогнозирования производственных показателей послужили данные 33 крупнейших предприятий города, доля которых составляет 94 % от общего объема произведенных в городе товаров и услуг крупного и среднего бизнеса. В основном - деятельность ПАО «ММК», его планы по реконструкции и развитию позволяют городу с уверенностью смотреть в будущее. Объем инвестиций по итогам 2021 года оценивается на уровне 58,8 млрд. рублей. При этом объем вложений градообразующего предприятия составляет 80 % в общем объеме инвестиций.

Согласно прогнозу и с учётом намерений предприятий инвестиции в 2022 году составят до 71,5 млрд. рублей. Также на ведущих предприятиях города запланирован рост фонда оплаты труда примерно на 7 %. Ожидается стабильность на рынке трудовых ресурсов и ежегодный рост товарооборота в сопоставимых ценах к предыдущему году с темпами в районе 4 %.

Прогнозируемый объем доходов бюджета города в 2022 году составляет около 16 млрд. рублей. Причем, безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов планируются в размере чуть более 11 млрд. рублей.

По расходам бюджет города на следующий год планируется в сумме почти 18 млрд. рублей.

Депутаты отметили, что принятый бюджет по доходам больше первоначальных показателей 2021 года на 800 млн. рублей или на 11 с лишним процентов. Сохранится социальная направленность расходов.

Рассмотрение бюджета города на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов во втором чтении планируется на очередном заседании Магнитогорского Собрания в декабре.