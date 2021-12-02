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02.12.2021

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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02.12.2021

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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02.12.2021

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02.12.2021

Ассоциация менеджеров России поблагодарила ММК за работу с кадрами и высокую производительность труда
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.12.2021

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02.12.2021 15:44

В Магнитогорске утвержден бюджет «с плюсом»

Депутаты городского Собрания Магнитогорска (Челябинская область) утвердили бюджет города на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

За основу финансовой политики принят базовый прогноз социально-экономического развития города.  Этот документ является одним из обязательных для стратегического планирования и основой для формирования проекта бюджета.

Учтены наиболее вероятный сценарий развития российской экономики, принимаемые меры экономической политики, включая реализацию общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, применения мер поддержки секторов экономики в период распространения новой коронавирусной инфекции.

Несмотря на то, что численность жителей города незначительно снижается, объем отгружаемой в городе продукции, работ и услуг в следующем году остается на стабильно высоком уровне.

Основой для прогнозирования производственных показателей послужили данные 33 крупнейших предприятий города, доля которых составляет 94 % от общего объема произведенных в городе товаров и услуг крупного и среднего бизнеса. В основном - деятельность ПАО «ММК», его планы по реконструкции и развитию позволяют городу с уверенностью смотреть в будущее. Объем инвестиций по итогам 2021 года оценивается на уровне 58,8 млрд. рублей. При этом объем вложений градообразующего предприятия составляет 80 % в общем объеме инвестиций.

Согласно прогнозу и с учётом намерений предприятий инвестиции в 2022 году составят до 71,5 млрд. рублей. Также на ведущих предприятиях города запланирован рост фонда оплаты труда примерно на 7 %. Ожидается стабильность на рынке трудовых ресурсов и ежегодный рост товарооборота в сопоставимых ценах к предыдущему году с темпами в районе 4 %.

Прогнозируемый объем доходов бюджета города в 2022 году составляет около 16 млрд. рублей. Причем, безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов планируются в размере чуть более 11 млрд. рублей.

По расходам бюджет города на следующий год планируется в сумме почти 18 млрд. рублей.

Депутаты отметили, что принятый бюджет по доходам больше первоначальных показателей 2021 года на 800 млн. рублей или на 11 с лишним процентов. Сохранится социальная направленность расходов.

Рассмотрение бюджета города на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов во втором чтении планируется на очередном заседании Магнитогорского Собрания в декабре.

Магнитогорск
Магнитогорское городское Собрание
бюджет 2022 года
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
С первого декабря в Челябинской области увеличили размер регионального пособия, выплачиваемого се
02.12.2021

В Челябинской области повысили пособие при рождении ребенка
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Студенты Челябинской области обязаны до 20 декабря поставить первый компонент вакцины против коро
02.12.2021

Пока студентов Челябинской области не будут принуждать привиться от ковида
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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02.12.2021

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области в ближайший месяц начнется вакцинация подростков в возрасте 12-17 лет проти
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Коронавирус
02.12.2021

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.12.2021

Больше магнитогорских школьников научится потребительской грамоте
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.12.2021

Ассоциация менеджеров России поблагодарила ММК за работу с кадрами и высокую производительность труда
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.12.2021

Магнитогорским детям подарили зенитный комплекс
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Принято решение, кто займет вакантные посты вице-спикеров ЗСО Челябинской области

30.11.2021 13:41

По факту незаконной рубки деревьев в Нязепетровском заказнике возбуждено уголовное дело

30.11.2021 13:31

В Челябинской области «Снеговики-добряки» порадуют детей с тяжелыми заболеваниями подарками к Новому году

30.11.2021 13:26

Врач-инфекционист: «Омикрон» уже вытесняет «Дельта-штамм» COVID-19

30.11.2021 13:13

ГИБДД раскритиковала власти Челябинска за организацию дорожного движения на Комсомольском проспекте

30.11.2021 12:46

Экс-гендиректор челябинского аэропорта получил условный срок

30.11.2021 12:32

В Советском районе Челябинска законсервируют опасный подземный объект

30.11.2021 12:32

Онлайн-ритейлер Самокат начал работу в Магнитогорске

30.11.2021 11:46

Впервые за два месяца сократилось число южноуральцев, заболевших ковидом за сутки

30.11.2021 11:37

В Магнитогорске сотрудницу медучреждения поймали на выдаче липовых справок об отсутствии ковида

30.11.2021 11:28

«Ростелеком» устранил цифровое неравенство еще в одном населенном пункте Южного Урала

30.11.2021 11:25

Челябинцы жалуются на химический запах в воздухе, минэкологии нарушений не выявило

30.11.2021 11:08

Стать челябинской стелы «Город трудовой доблести» подчеркнула подсветка

30.11.2021 10:37

Магнитогорский «Тыл-Фронту» вошел в число «Сокровищ России»