В минсельхозе рассказали о развитии аквакультуры в Челябинской области

В Челябинской области из-за проблемы засушливого климата активно развивается индустриальное рыболовство. На строительство собственных заводов и закупку необходимых материалов и оборудования начинающим фермерам выделяется федеральная и региональная материальная поддержка. Об этом вчера, 8 июля, на пресс-конференции, состоявшейся на площадке «АиФ-Челябинск», рассказал начальник отдела рыбоводства министерства сельского хозяйства Челябинской области Алексей Екимов.

«Аквакультура – это товарное рыбоводство, основное направление, которое мы должны поддерживать и развивать. Существуют федеральные, региональные программы, которые направлены на развитие этого направления. Цель развития даже не в масштабах нашего субъекта и страны, а вообще мировая тенденция», - рассказал Алексей Екимов.

В мире промышленное рыболовство уже широко используется. Но, как отмечает Алексей Юрьевич, потенциал небольших челябинских озер невелик, поэтому необходимо участие человека: искусственное производство, выращивание малька, выпуск его в водные объекты.

На протяжении двух последних лет в регионе по направлению товарного рыболовства фиксируется застой в выращивании рыбы. В 2019 году было выращено четыре тысячи 30 тонн, в 2030 году четыре тысячи 26 тонн. Алексей Екимов отметил, что план минсельхоза на 2021 год составляет четыре тысячи 100 тонн.

«Сейчас по всей России делается ставка на развитие индустриального рыбоводства. Сюда относится применение садковых линий на водных объектах либо строительство и модернизация установок замкнутого снабжения, где без использования водных объектов выращиваются в бассейнах различные виды аквакультур», - рассказал Алексей Екимов.

Алексей Юрьевич добавил, что пастбищное рыболовство тоже развивается, тем не менее за последнее время отмечается засушливость климата в регионе. Уровень воды падает, повышается минерализация, а, следовательно, портится качество воды, меньше становится глубина и водный объект сильнее прогревается. Эти условия провоцируют заморы рыбы. Становится сложнее выращивать те объемы аквакультуры, которые планируются. Поэтому акцент делается на индустриальное направление.

В минсельхозе рассказали и о программах поддержки рыболовов. Существует программа, которая направлена на поддержку строительства и модернизацию цехов замкнутого водоснабжения. Она предполагает разовое возмещение затрат до 49,9%.

«Нужно, чтобы хозяйство выделило земельный участок, получило все разрешительные документы на строительство, сделало проект, построило, прошло все экспертизы, ввело объект в эксплуатацию. Необходимо также выполнять индикативы, которые поставлены программой. Если все эти условия соблюдены, то такое хозяйство вправе претендовать на поддержку», - пояснил Алексей Екимов.

Кроме этого, существуют гранты «Агростартап», которые предназначены для начинающих фермеров.

«Они направлены на приобретение живорыбных машин, контейнеров, лодок, оборудования различного для инкубации икры, садков, бассейнов, холодильников и установок замкнутого водоснабжения. Предусматривается и приобретение рыбопосадочного материала в рамках этих грантов», - рассказал Алексей Екимов.

Также с 2020 года начало действовать федеральное страхование по лососевым, осетровым, сомовым, сиговым и карповым породам рыб. Получив страховку, индустриальные рыбоводы смогут получить компенсацию в случае какого-либо ущерба или гибели рыбы.