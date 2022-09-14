В Чесменском районе комбайны ездят на автопилоте

В фермерском предприятии «Берёзка» комбайны ездят на автопилоте, а на полях растет российский подсолнечник. Все это увидели участники семинара, состоявшегося в Чесменском районе (Челябинская область). Темой обсуждения было сортоиспытание сортов и гибридов подсолнечника и демонстрация современной сельскохозяйственной техники.

Местом проведения семинара было выбрано семеноводческое фермерское хозяйство «Березка», которое уже много лет выращивает подсолнечник на маслосемена. В условиях рискованного земледелия центра Челябинской области на полях «Березки» урожай подсолнечника, с одной стороны, радует — семена получаются качественные, а с другой, — дает пищу для размышлений: как еще повысить урожайность, если влаги в земле, на первый взгляд, не хватает. В хозяйстве опытные поля засеяны подсолнечником как российской, так и импортной селекции.

«Речь идет о накоплении влаги. Но как ее накапливать, если она не выпадает, спросите вы? В науке накоплено огромное количество знаний в этой области, и наша задача — их правильно выстроить. Использование соломы, мульчирование сразу после уборки поля. Это не дает испаряться влаге. Надо разрушить внутри почвы уплотненный слой земли, который называют «плужной подошвой», он не дает влаге проникать глубже», - говорит основатель хозяйства Константин Шумских.

Подсолнечник чувствует себя на полях Челябинской области все лучше и лучше, недаром площадь посева этой культуры каждый год прибавляется.

«Особенность текущего года в том, что весь прирост посевной площади пришелся на масличные культуры. В этом году ими засеяно 363 тысячи гектаров, в том числе 152,4 тысячи гектаров подсолнечником. Средняя урожайность масличных, с учетом таких культур как лен, рыжик — восемь центнеров с гектара. Ожидаем сбор в 290 тысяч тонн маслосемян в бункерном весе, это будет рекордом за всю историю Челябинской области, потому что такой площади у нас не было никогда. Рост урожайности масличных не только из-за расширения площади, но и потому что идёт целенаправленная работа по подбору сортов», - отметил министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин.

В практической части семинара аграриям был продемонстрирован новейший комбайн ростовского комбайнового завода «Ростсельмаш», оснащённый компьютерной системой автоуправления «РСМ Агротроник Пилот 1.0». Представитель дилерской компании показал работу комбайна в режиме автономного движения. Машина точно двигалась по полю без комбайнера, ориентируясь на данные специальной базовой RTK-станции и сигналы специальных датчиков. Такая система позволяет снизить до нуля пропуски участков поля при уборке, ускоряет уборочные работы и повышает безопасность рабочего места механизатора.