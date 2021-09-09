В РЖД проведут дополнительную индексацию окладов работников

С первого октября заработная плата работников ОАО «РЖД» будет дополнительно проиндексирована на 1,4%. На столько же увеличится зарплата сотрудников ведомственных учреждений здравоохранения и образования.

Об этом сообщил седьмого сентября генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров на сетевом селекторном совещании, посвящённом итогам работы РЖД за восемь месяцев.

Распоряжение о проведении индексации было подписано главой компании шестого сентября.

«Это будет третья индексация в текущем году. Её размер составит 1,4%, что соответствует прогнозу темпа роста инфляции. Данная мера позволит обеспечить повышение уровня реальной заработной платы работников и выполнение обязательств Коллективного договора компании», отметил Олег Белозёров.

После индексации часовая тарифная ставка рабочего первого разряда, оплачиваемого по первому уровню оплаты труда, в ОАО «РЖД» вырастет с 56,17 до 56,96 рубля. Месячная тарифная ставка рабочего первого разряда, оплачиваемого по первому уровню оплаты труда, в образовательных учреждениях ОАО «РЖД» составит 7133 рубля, в учреждениях здравоохранения ОАО «РЖД» – 8393 рубля.

Как сообщает пресс-служба РЖД, дополнительная, третья в текущем году индексация вызвана ростом инфляции и потребительских цен. Так, Росстат зафиксировал с начала года рост индекса потребительских цен более чем на 3,8%. Минэкономразвития прогнозирует инфляцию выше 5%.

Норма об индексации зарплаты традиционно включается в Коллективный договор ОАО «РЖД», решение принимается не реже двух раз в год. В 2021 году две предыдущие индексации прошли первого марта (на 1,3%) и первого августа (на 2,4%).