Вблизи поселка Локомотивный выявили нарушителей правил безопасности на железной дороге во время рейда

Сегодня, 21 марта, в рамках декадника «Безопасный транспорт» вблизи поселка Локомотивный состоялся совместный рейд представителей Южно-Уральской железной дороги и транспортной полиции. Участники мероприятия напомнили жителям города о необходимости соблюдения правил безопасности на железной дороге и переходе железнодорожных путей в предназначенных для этого местах.

Как сообщает пресс-служба ЮУЖД, с гражданами, которые игнорировали предупреждающие знаки и оборудованный пешеходный переход, были проведены разъяснительные беседы. Кроме того, их предупредили о возможном штрафе в случае отказа соблюдать правила безопасности.

В районе остановочного пункта Подстанция регулярно фиксируются случаи перехода граждан в не предусмотренных для этого местах. Чтобы попасть на противоположную сторону дороги, местные жители несколько раз проделывали несанкционированные проходы в ограждении. Для безопасного перехода граждан через железнодорожные пути оборудован пешеходный переход со световой и звуковой сигнализацией.

Нарушение простых правил безопасности может повлечь серьезные последствия. С начала 2023 года от наезда подвижного состава на ЮУЖД травмировано семь человек, из них шесть – со смертельным исходом. В Челябинской области с начала 2023 года травмировано четыре человека, из них трое – с летальным исходом. За аналогичный период 2022 года было такое же количество травмированных граждан.

Расследования транспортных происшествий с гражданами показывают, что основные причины несчастных случаев – нарушение правил личной безопасности, нахождение и переход железнодорожных путей в не установленных местах.

Железная дорога – объект повышенной опасности, поэтому необходимо строго соблюдать правило: переходить пути только в установленных и оборудованных для этого местах – по пешеходным переходам, тоннелям, мостам, железнодорожным переездам, путепроводам, обозначенным соответствующими знаками, убедившись в отсутствии приближающегося поезда.

Правила безопасного поведения проиллюстрированы видеороликами и мультфильмами, изготовленными ОАО «РЖД», которые доступны на официальном сайте ЮУЖД в разделе «Безопасность».