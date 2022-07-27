Возведение новой школы рядом с рекой Миасс начнется не раньше 2023 года

Заместитель главы Челябинска Владимира Шамне рассказал о том, когда начнется возведение новой школы на улице Труда. Образовательное учреждение построят по соседству с ЖК «Западный луч» рядом с рекой Миасс.

Как сообщил Владимир Шамне, в настоящий момент инвестором ведутся работы по проектированию школы на 1500 мест в границах улиц Труда, Энгельса, Косарева и реки Миасс. После получения положительного заключения Госэкспертизы управлением капитального строительства в ходе торгов будет определен подрядчик строительства.

При условии подтверждения финансирования возведение школы начнется не ранее 2023 года.

Как показывает сложившаяся практика, образовательное учреждение по подобным проектам вводится в эксплуатацию через полтора года после старта строительства.