27.07.2022
Возведение новой школы рядом с рекой Миасс начнется не раньше 2023 года
27.07.2022
«День Уральского поля-2022» покажет «перезагрузку» рынка сельхозтехники
27.07.2022
В открытом городском любительском турнире по боксу «Противостояние-7» успешно выступил инженер АО «ГРЦ Макеева» Артём Колодежный.
27.07.2022
ВТБ запустил трансграничные переводы во Вьетнам
27.07.2022
Анонсы событий и мероприятий на 28 июля
27.07.2022
Миассец осужден за проведение опасных водных экскурсий по Тургояку
Возведение новой школы рядом с рекой Миасс начнется не раньше 2023 года
Текслер о своем попадании в санкционный список
26.07.2022
Народный фронт в Челябинской области собрал крупную партию гуманитарной помощи для Донбасса
26.07.2022
Челябинцы пожаловались на график работы туалета на новой набережной
25.07.2022
В Курчатовском районе чествовали супружеские пары, прожившие вместе больше 50 лет
25.07.2022
Санкции нам не страшны: Челябинская область готова к импортозамещению
22.07.2022