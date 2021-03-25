Все больше пассажиров предпочитают оплачивать проезд транспортной картой «Интерсвязи»

В марте 2021 года проект «Транспортная карта» лидера телекоммуникационного рынка Челябинской области - компании «Интерсвязьредной рекорд.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе компании «Интерсвязь», всего за неделю при оплате проезда в общественном транспорте Челябинска «умным девайсом» воспользовались более 10 тысяч пользователей, что вдвое больше, чем за неделю полгода назад. Популярность синего домофонного ключа «Интерсвязи» при оплате проезда продолжает стремительно расти. Этому будут способствовать и новые опции. Уже в начале апреля, после введения обновления пользователи «Транспортной карты» смогут заметить нововведение в соответствующем разделе приложения «Интерсвязь». Теперь пополнение счёта на девайсе можно будет произвести напрямую при помощи карты Сбербанка или сервиса «Сбер-онлайн». По статистике карты именно этого банка наиболее распространены среди населения Южного Урала. Поэтому разработчикам было важно реализовать прямое взаимодействие сервисов банка и технологии компании «Интерсвязь». При прямом платеже не взимается комиссия, а оплачивать проезд ключом от домофона будет особенно удобно после установки в общественном транспорте Челябинска бескондукторных валидаторов. Второе обновление связано с отслеживанием средств на «Транспортной карте». Теперь при понижении баланса ниже определенного уровня пользователи получают предупреждающие push-уведомления.

По словам генерального директора компании «Интерсвязь» Эдуарда Калинина, внедряемые в Челябинске технологии опережают время. Владельцам синего ключа «Интерсвязи» нет необходимости иметь в кармане наличные, проездной абонемент и всегда заряженный мобильный телефон. Возможность оплаты через популярные финансовые сервисы стала очередным шагом в развитии проекта, который по уровню культуру общественного транспорта максимально приблизит Челябинск к Москве и Санкт-Петербургу.

«Транспортная карта» компании «Интерсвязь» на сегоднешний день остается одним из самых выгодных способов оплаты проезда в общественном транспорте в Челябинске. При пополнении баланса на сумму более 700 рублей пользователь получает скидку в 10 процентов. Также абсолютно всем доступна услуга бесплатной пересадки.