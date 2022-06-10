10.06.2022
ВТБ Лизинг: деловая активность в сегменте ж/д коммерческих перевозок начинает расти при ключевой ставке ниже 11%
10.06.2022
ФСБ Челябинской области выявила коррупционеров среди чиновников Верхнего Уфалея
10.06.2022
Путешествие из Якутска в Москву
10.06.2022
Financial Times предрекает ЕС «месяцы несчастий» из-за санкций против РФ
10.06.2022
Сбербанк выдал первую IT-ипотеку в Челябинской области
10.06.2022
За сутки заболело ковидом 94 южноуральца, выздоровело 218, умер один
ВТБ Лизинг: деловая активность в сегменте ж/д коммерческих перевозок начинает расти при ключевой ставке ниже 11%
12.04.2021
ВТБ Лизинг стал партнером дилера cпецтехники на базе КАМАЗ, УРАЛ, МАЗ и ГАЗ в Уральском ФО
30.03.2021
ВТБ Лизинг в 2020 году стал лидером рынка по полученным от клиентов платежам
03.02.2021
ВТБ и ГК ВТБ Лизинг протестируют сервис подписки на автомобили для розничных клиентов
26.01.2021
ВТБ Лизинг начал работу по программе льготного лизинга Минпромторга 2021
Челябинцам пообещали приостановить вырубку леса под каток УралГУФКа
10.06.2022
На том же месте? Вместо срубленного под каток леса челябинские власти высадят саженцы
09.06.2022
В Челябинске начался джазовый фестиваль: с новыми именами и на новых площадках
09.06.2022
В Челябинске начали вырубать лес под стройку катка УралГУФКа
08.06.2022
В Челябинской области отменили обязательную вакцинацию от коронавируса
07.06.2022