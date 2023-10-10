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10.10.2023

Спецтехника от ВТБ Лизинг - обзор осенних предложений
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.10.2023

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.10.2023

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.10.2023

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Фото: ВТБ Лизинг erid:LjN8JzyjZ

Спецтехника от ВТБ Лизинг - обзор осенних предложений

Аналитики компании ВТБ Лизинг провели исследование импорта дорожно-строительной техники за первое полугодие 2023 года. Полученные ими данные подтверждают тот факт, что из месяца в месяц повышается активность строительных и логистических компаний, работающих в сфере строительства дорог, жилых зданий и других объектов. Например, импорт грейдеров за 6 месяцев текущего года вырос на 238%, импорт катков увеличился на 181%, погрузчики вилочные и ковшовые стали ввозить практически в 2 раза чаще (205% и 238% соответственно). Цифры по экскаваторам - 147%, по экскаваторам – погрузчикам - 223%.

Спецтехника в новых реалиях

Данная отрасль, как и многие другие, столкнулась с необходимостью замещения известных ранее европейских марок, которые покинули рынок страны. На их смену пришли китайские и турецкие марки. Новые компании, пришедшие на российский рынок, открывают свои сервисные центры. Российские компании, привыкшие к высокому уровню сервиса, находят его в сотрудничестве с новыми партнерами из Китая и прочих стран. Многие компании, использующие китайскую технику, отмечают ее качество, хотя делают пометку, что многие машины еще находятся на гарантии и пока не нуждаются в капитальном ремонте. Тут надо отметить, что производители поставляют технику с нужным количеством расходных частей, необходимых для технического обслуживания согласно нормам.

В условиях неизменного роста цен на строительные машины, грузовую технику, технику для дорожных работ, машины для погрузочных работ и складских операций одним из самых выгодных и простых способов ее приобретения является лизинг. Все чаще представители как крупного, так и малого, и среднего бизнеса предпочитают обращаться именно к нему: лизинг позволяет компаниям получить необходимую дорогостоящую новую технику без единовременной оплаты ее полной стоимости и оптимально для бизнеса распределить финансовую нагрузку на весь срок лизинга.

Наблюдается рост спроса на ТОП марок спецтехники

Аналитики ВТБ Лизинг проанализировали продажи компании и отмечают, что за 2023 год в период с января по август технику марок Sany, SDLG, XCMG, Sunward, Zoomlion, LiuGong стали покупать в разы больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Лидером стала марка LOVOL - прирост составил 530%, ненамного отстала марка RUNMAX (прирост составил 522%), для сравнения цифры по другим маркам: LIUGONG - 103%, SANY - 163%, CUKUROVA - 54% и так далее.

Анализируя на постоянной основе рынок и следя за его тенденциями, ВТБ Лизинг сотрудничает со многими производителями и дистрибьютерами техники и транспорта в России (на сегодняшний день компания насчитывает более четырех тысяч партнёров в этой сфере), регулярно предлагает специальные предложения на самые востребованные марки и позиции. На сегодняшний день существует 15 акций на такие марки как Cukurova, SANY, LGCE, RUNMAX, LiuGong, XGMA и другие.

Помимо акций, компаний предлагает клиентам и особенные программы финансирования. Например, в этом году срок лизинга увеличили до 7 лет, а размер аванса в некоторых случает составляет 0%. Отсутствие первоначального взноса и минимальные ежемесячные платежи располагают к эффективному использованию техники, используемой не только в строительной и дорожно-строительной, но и в добывающей, перерабатывающей, сельскохозяйственной, складской, логистической и других отраслях.

Господдержка до 15% на покупку спецтехники

В Минпромторге России существует программа по субсидированию дорожно-строительной, коммунальной и сельскохозяйственной техники. Компании могут получить субсидию на авансовый платеж по договору лизинга в размере от 10 до 15% от стоимости техники.  В программе участвуют бульдозеры, катки, вилочные и ковшовые погрузчики, экскаваторы, тракторы, краны, экскаваторы-погрузчики, мини-погрузчики, самосвалы, автобетоносмесители, грузовики, прицепы или полуприцепы, вся техника должна быть произведена в России не ранее 2020 года.

ВТБ Лизинг предлагает специальные предложения со скидкой до 2 млн рублей

На SANY и Cukurova действует спецпредложение до 31 октября текущего года. Оно подразумевает под собой скидку до 2 млн рублей. Предложение распространяется на 58 моделей, в том числе гусеничные экскаваторы, фронтальные погрузчики, колесные экскаваторы и экскаватор- разрушитель.

На турецкую технику Cukurova максимальная скидка составит 1,6 млн рублей. Скидка распространяется в том числе и на экскаваторы-погрузчики Cukurova 880S, 884, 885, 888.

Это предложение действует при условии внесения 20% аванса и сроке лизинга 60 месяцев. Разумеется, приобрести технику марки со скидкой можно и на других условиях по лизингу, при этом размер скидки будет рассчитан в индивидуальном порядке.

Скидка до 500 000 рублей на марки на LGCE, XGMA, LiuGong и Runmax

  • На технику LGCE, в том числе автогрейдеры, дорожные катки, погрузчики и экскаваторы действует скидка от 150 000 до 500 000 рублей - эта сумма может быть использована для снижения первоначального взноса по договору лизинга.
  • На фронтальные погрузчики XGMA действует скидка до 500 000 рублей от рекомендованной розничной цены.
  • Мини-погрузчики серии «B» компании LiuGong можно приобрести с субсидией на аванс до 300 000 рублей.
  • На тракторы, гусеничные и колесные экскаваторы, фронтальные и мини-погрузчики, дорожные катки и некоторые другие виды техники RUNMAX действует скидка 3%.

Предложение на данные марки действует до конца текущего года.

Почему лизинг – это действительно выгодно?

ВТБ Лизинг предлагает комфортные условия по лизингу: минимальный аванс, минимальное удорожание или минимальный ежемесячный платеж, а также это возможность сэкономить до 40% от стоимости техники за счет налоговых преференций по налогу на прибыль и НДС (для юрлиц на ОСН).

Ниже приведем пример расчета по лизингу на колесный экскаватор RMX ER150W:

Его стоимость составляет 7 512 820 рублей  без скидки, с учетом скидки - 7 287 435 рублей. При этом аванс составит  49%, срок оплаты – 60 месяцев, выкупной платеж – 1000 рублей, ежемесячный платеж составит от 225 384 рублей. При этом экономия по налогам составит 3 424 834 рублей. 

Многие представители как крупного, так и малого бизнеса уже давно пользуются лизингом и отмечают его для себя единственным оптимальным вариантом приобретения новой необходимой техники, а со спецпредложениями ВТБ Лизинг он становится еще более привлекательным.

Подать заявку на приобретение в лизинг техники юридические лица и предприниматели могут в режиме онлайн на сайте ВТБ Лизинг www.vtb-leasing.ru или по телефону единого контакт- центра компании 8 800 551 19 18.

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Российский МиГ-31 перехватил над акваторией Норвежского моря самолет ВМС США

06.10.2023 18:01

Алексей Текслер посетит муниципалитеты и просит жителей заранее сообщить ему о проблемах

06.10.2023 17:22

В Ленинском районе Челябинска закроют движение трамваев

06.10.2023 17:11

Городские власти рассмотрят инициативы жителей по улучшению облика родного Челябинска

06.10.2023 17:04

До мурашек. Новый мюзикл «Алые паруса» поставили в Челябинском оперном театре

06.10.2023 16:57

В выходные ожидается звездопад из созвездия Дракон

06.10.2023 16:35

В Челябинске открылся театральный фестиваль «Сцена»

06.10.2023 16:35

Отдел УФСБ в Трехгорном: 70 лет на страже безопасности

06.10.2023 16:24

Челябинцы завоевали три «серебра» чемпионата России пауэрлифтингу

06.10.2023 16:17

В Челябинской области силовики встали на защиту леса от преступной вырубки

06.10.2023 16:11

Седьмого октября у православных - Покровская родительская суббота

06.10.2023 15:50

В Челябинской области установили условия включения садов в границы населенного пункта

06.10.2023 15:46

На Митрофановском и Сухомесовском кладбищах Челябинска ремонтируют дороги

06.10.2023 15:31

В Челябинске устраняют последствия аварии на ТЭЦ-3, ситуация на контроле прокуратуры

06.10.2023 14:55

Анонсы событий и мероприятий на выходные, 7 и 8 октября (18+)

06.10.2023 14:18

Полиция Магнитогорска ищет виновных в «покушении» на городской автобус

06.10.2023 14:17

В День героев Танкограда открылась выставка «Южный Урал – кузница Победы»

06.10.2023 14:05

Закон о запрете продажи несовершеннолетним южноуральцам зажигалок вступит в силу в ноябре

06.10.2023 13:48

В Курчатовском районе Челябинска построят муниципальный детский сад на 140 мест

06.10.2023 13:36

Суд вынес приговор экс-спортдиректору ХК «Трактор» по делу о наркотиках

06.10.2023 13:12

В Катав-Ивановском районе улетел в кювет и перевернулся грузовик, водитель погиб

06.10.2023 13:07

Виртуальная Ева защищает от спамеров и мошенников все большее число абонентов

06.10.2023 12:24

В Челябинской области пожары унесли две жизни за один вечер

06.10.2023 12:12

Затопление домов Верхнего Уфалея канализационными стоками вылилось в уголовное дело о халатности

06.10.2023 11:11

В Челябинске в честь Дня народного единства состоится фестиваль национальных кухонь

06.10.2023 10:26

Челябинская область отправила на передовую медицинскую кровать для танкистов

06.10.2023 10:12

Герою СВО в Челябинске торжественно вручили медаль Жукова

06.10.2023 10:08

В челябинском сквере «Молодежный» будет еще больше тропинок

06.10.2023 09:03

Челябинская область отмечает День героев Танкограда

06.10.2023 08:49

В Челябинске временно изменилась конечная остановка автобусного маршрута №9

05.10.2023 22:21

Анонсы событий и мероприятий на 6 октября (18+)

05.10.2023 18:45

В Миассе отопительный сезон начался пятого октября

05.10.2023 17:50

Челябинская область вошла в ТОП «Золотой осени» России

05.10.2023 17:33

В исправительных учреждениях Челябинской области отметили День учителя

05.10.2023 17:18

Исторический музей Южного Урала принимает участие в выставке о казачестве в Гнесинке

05.10.2023 16:51

Миасс и Копейск до конца 2023 года обновят автобусные парки

05.10.2023 16:34

Женщиной года в России стала Ольга Сегаль из Челябинской области

05.10.2023 16:21

«Блокпост» Челябинского НХТ и Златоустовского «Омнибуса»

05.10.2023 16:14

Предприниматели Челябинской области смогут получить льготные займы по программе «Кооперация»

05.10.2023 16:08

В Челябинске пожилую женщину сначала сбил грузовик, потом легковушка

05.10.2023 15:47

В Челябинской области предлагают увеличить продолжительность военных сборов для учащихся

05.10.2023 14:57

Городские зрелищные кассы Челябинска приглашают на работу билетных кассиров

05.10.2023 14:40

В Челябинске открылась выставка к юбилею открывателя Аркаима Геннадия Здановича

05.10.2023 14:09

На продолжение благоустройства челябинской «Плодушки» предусмотрели почти 41,4 миллиона рублей

05.10.2023 13:56

Отставка в минстрое Челябинской области

05.10.2023 13:38

Обновленный бассейн «Пионер» торжественно откроют в Кыштыме

05.10.2023 12:54

Выставка художников-металлургов открылась в Публичной библиотеке

05.10.2023 12:16

В Челябинской области успешно обкатали арктический автобус