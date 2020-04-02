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ВТБ Лизинг фиксирует рост числа онлайн-заявок на 40%

Экономика
Сегодня, 17:59

По итогам марта в ВТБ Лизинг количество онлайн запросов на приобретение автомобилей увеличилось на 40% по сравнению со средними значениями января-февраля. Всего за последний месяц компания приняла более 10 тысяч заявок от клиентов по разным каналам.

Совокупная сумма одобренных сделок в автомобильном сегменте в этом периоде составила 11 млрд рублей. При этом основная масса сделок пришлась на легковые автомобили (62,4%). Следующий за ним большой сегмент сформировали легкий коммерческий (15,9%) и коммерческий (9,9%) транспорт. Меньшим спросом пользовались самоходные машины (5%), а также прицепы (3,9%) и автобусы (3,6%).

В текущих условиях ВТБ Лизинг продолжает работу, максимально оптимизировав процессы общения с клиентами, агентами и поставщиками на этапе подготовки сделки. Большинство операций проходят в режиме онлайн, так же как и внутренние бизнес-процессы компании, связанные с обработкой заявок и подготовкой договоров. В частности, клиент может дистанционно оставить заявку на технику и получить расчет платежей по лизингу. Менеджеры компании работают в плотном контакте с клиентами, продолжая консультации в режиме онлайн. Таким образом, временный переход на дистанционный способ взаимодействия не помешает клиентам ВТБ Лизинг подобрать оптимальные условия для обновления своего автопарка.

Во многом непрерывность деятельности ВТБ Лизинг возможна благодаря внедренной системе электронного документооборота и настроенным дистанционным каналам коммуникации. Уже сейчас для действующих клиентов на сайте компании доступен личный кабинет, в котором содержатся данные по всем лизинговым договорам, транспортным средствам, страховым полисам и штрафам ГИБДД (для транспорта, зарегистрированного в ГИБДД на ВТБ Лизинг). Там же представлена информация о внесенных платежах и указаны даты последующих платежей, хранятся счета-фактуры, а также персональные спецпредложения и акции. Компания уже начала переход на «безбумажные сделки», переведя в электронный формат работу с первичными бухгалтерскими документами, что позволяет экономить время и деньги клиента, а также делает сервис удобнее.

«ВТБ Лизинг на протяжении последних лет сфокусирован на улучшении качества внутренних процессов и повышении эффективности бизнеса. Мы выстроили системы управления рисками и внутреннего контроля, которые позволяют обеспечить устойчивость операционного контура в любых ситуациях. Мы уделяем много внимания сервисной составляющей, работаем над новыми способами коммуникации и обслуживания. Особенно это актуально в текущей ситуации, когда личные контакты с клиентом практически исключены. Стать лучшим партнером на рынке лизинговых продуктов даже в этих непростых условиях — наша стратегическая задача», — отметил Дмитрий Ивантер, генеральный директор ГК ВТБ Лизинг .

По итогам 2019 года новый бизнес ВТБ Лизинг (входит в группу ВТБ) в сегментах легкового и грузового транспорта вырос на 25% и составил 55,5 млрд рублей (42% от всего нового бизнеса компании). По этому показателю компания вошла в топ-2 лизингодателей в сегменте легковых автомобилей. При этом порядка 4 тысяч транспортных средств общей стоимостью 8,5 млрд руб. ВТБ Лизинг передал в рамках сделок с применением механизма государственного субсидирования.

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