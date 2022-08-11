11.08.2022
Увеличивается число жертв магнитогорского лжериэлтора
11.08.2022
ВТБ нарастил портфель привлеченных средств корпоративных клиентов на Южном Урале до 60 миллиардов рублей
11.08.2022
Гостей «Крынки» на Аркаиме развлечет фермерскими байками столичный Театр Вкуса
11.08.2022
Челябинский бизнес-омбудсмен помог местной фабрике печенья отстоять свои законные права
11.08.2022
Не хотела давать в долг: в Магнитогорске узбек задушил подушкой бывшую тещу
11.08.2022
Южноуральских полицейских, которые «выбивали» признания кулаками, ждет суд
ВТБ нарастил портфель привлеченных средств корпоративных клиентов на Южном Урале до 60 миллиардов рублей
10.08.2022
ВТБ увеличил выдачи ипотеки на Южном Урале в июле в 1,5 раза
08.08.2022
ВТБ открыл офис нового формата в Миассе
01.08.2022
ВТБ снижает ставки по кредитам наличными до 5,4%
29.07.2022
ВТБ запускает рефинансирование кредитов наличными
История материнской любви, обернувшаяся предательством и судом
10.08.2022
С 10 августа меняются тарифы на проезд в общественном транспорте Челябинской агломерации
08.08.2022
В Челябинской области отметили казахский национальный праздник «Туган Жер»
08.08.2022
Текслер: Железная дорога особенно сейчас важна для экономики региона
05.08.2022
Главой Челябинска Натальей Котовой занялась прокуратура из-за состояния дороги
04.08.2022