ВТБ нарастил портфель привлеченных средств корпоративных клиентов на Южном Урале до 60 миллиардов рублей

По итогам первого полугодия 2022 года объем средств, размещенных в банке ВТБ предприятиями Челябинской и Курганской областей, увеличился на 27% и достиг порядка 60 миллиардов рублей.

Как сообщает пресс-служба ВТБ (ПАО), наиболее существенно, более чем на 40%, приросли остатки на счетах компаний крупного бизнеса. Объем депозитов этой категории клиентов достиг 40,7 миллиарда рублей, остальная часть портфеля приходится на средний и малый бизнес (СМБ).

Также компании среднего и малого бизнеса брали в банке кредиты для решения деловых задач. За январь-июнь кредитный портфель ВТБ в Челябинской и Курганской областях в этом сегменте вырос на 13%, до 49,2 миллиарда рублей. Около 40% портфеля приходится на предприятия пищевой промышленности и сельского хозяйства. Кроме того, активно пользуются кредитными ресурсами компании из сферы торговли (18,3%), а также сектора строительства и недвижимости (17,4 %).

ВТБ отмечает рост интереса предприятий региона к документарным продуктам. Объем предоставленных банком гарантий за полугодие вырос на 10%, до 11,1 миллиарда рублей. Наиболее значительная часть гарантийного портфеля, 10,4 миллиарда рублей, приходится на сегмент среднего и малого бизнеса.

«Для нас важно предоставить бизнесу региона необходимые инструменты при любой конъюнктуре рынка. Весной при высоких ставках были востребованы депозиты, сейчас мы видим восстановление интереса к кредитным продуктам. Банк продолжает кредитовать бизнес как по собственным программам, так и в рамках реализации мер государственной поддержки, - отметил управляющий ВТБ в Челябинской и Курганской областях Эдуард Громов. - За первое полугодие мы предоставили компаниям среднего и малого бизнеса региона финансирование по различным госпрограммам на сумму более 10 миллиардов рублей. Отдельно отмечу работу по льготному кредитованию предприятий агропромышленного комплекса, которую мы осуществляем в соответствии с постановлением Правительства №1528. С начала года по этой программе ВТБ выдал на Южном Урале и в Зауралье около четырех миллиардов рублей».