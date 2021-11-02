ВТБ побил рекорд прошлого года по выдаче розничных кредитов

За три квартала 2021 года ВТБ выдал около 1,9 триллиона рублей розничных кредитов, что на 11% превышает объем продаж за весь прошлый год. Портфель кредитов физлицам вырос с начала года на 20% и достиг 4,4 триллиона рублей. Об этом заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в ходе пресс-конференции.

Максимальный спрос клиенты ВТБ демонстрируют в сегменте кредитов наличными. За три квартала заемщики провели сделки более чем на один триллион рублей (+69% к девяти месяцам 2020 года). Восьмой месяц подряд объем продаж превышает 100 млрд рублей. Размер портфеля потребкредитов достиг 1,78 триллиона рублей, увеличившись с начала года на 21%.

Продажи ипотеки за январь-сентябрь превысили в ВТБ 780 млрд рублей, что на четверть превышает результат за аналогичный период прошлого года. Портфель жилищных кредитов ВТБ вырос на 19% и на первое октября составил 2,38 триллиона рублей.

В сегменте автокредитования ВТБ нарастил продажи на 40%, до 73 миллиардов рублей с начала года. Портфель кредитов на транспортные средства достиг 120 миллиардов рублей. До конца года клиенты банка смогут оформить автокредит с залогом в приложении ВТБ Онлайн. Выбрав машину в дилерском центре, пользователь сможет получить денежные средства дистанционно – без визита в банк.

Портфель кредитных карт ВТБ с начала года вырос на 17%, превысив 130 миллиардов рублей.

«Рынок розничного кредитования в этом году отмечен рекордно высоким спросом. За три квартала мы нарастили продажи не только к девяти месяцам, но и ко всему прошлому году. Несмотря на резкое повышение ключевой ставки и новые ограничения из-за коронавируса, ожидаем, что четвертый квартал снова станет «пиковым» с точки зрения продаж. По наиболее популярным продуктам – ипотеке и кредитам наличными – мы готовимся обновить рекорды, выдав в каждом из сегментов более одного триллиона рублей за год. В условиях локдауна стараемся особое внимание уделять безопасности клиентов и их дистанционному обслуживанию. Для этого в рамках стратегии по цифровизации предложим несколько новых прорывных сервисов пользователям ВТБ Онлайн», - комментирует Анатолий Печатников.

Топ-менеджер ВТБ также отметил, что несмотря на рекордные показатели выдач, банк контролирует долговую нагрузку своих клиентов, не допуская их закредитованности. «Как социально ответственный банк мы внимательно оцениваем рыночную ситуацию и постоянно следим за долговой нагрузкой наших заемщиков. Учитывая новую волну пандемии, мы модифицировали программу кредитных каникул и готовы оказать поддержку клиентам, которые оказались в сложной финансовой ситуации на время нового локдауна», - подчеркнул Анатолий Печатников.