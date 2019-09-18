ВТБ реализовал мгновенное пополнение брокерского счета
Экономика
Сегодня, 10:26

ВТБ совместно с платежными системами VISA, Mastercard и Мир реализовал мгновенное пополнение брокерского счета, открытого в «ВТБ Мои Инвестиции», с карты любого банка. Максимальная комиссия за операцию составляет 0,4% от общей суммы, что является одним из самых низких тарифов на рынке. За пополнение с карт ВТБ комиссия не взимается.

Моментальное пополнение счета сделало процесс инвестирования через мобильное приложение «ВТБ Мои Инвестиции» еще удобнее. Теперь пользователь может скачать его, открыть брокерский счет, пополнить его и приступить к сделкам на рынках капитала всего за несколько минут.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе банка, сегодня приложением регулярно пользуются более 100 тысяч клиентов. Ежедневно через него открывается более трех тысяч новых брокерских счетов. Общий оборот совершенных через «ВТБ Мои Инвестиции» сделок уже превысил 1,3 млрд руб.

Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ, прокомментировал: «Мы стремимся создать максимально удобную инвестиционную платформу для наших клиентов. Процесс инвестирования с «ВТБ Мои Инвестиции» становится простым, понятным, абсолютно прозрачным и быстрым. С момента, когда у клиента появилось желание вложить средства в рынок капитала, до его реализации теперь проходит всего несколько минут. Клиентоориентированность и работа с цифровыми технологиями являются ключевыми приоритетами стратегии ВТБ».

«Обеспечение эквайрингом мобильной платформы «ВТБ Мои Инвестиции» - это важный шаг в развитии цифровизации для нашего банка. Мы всегда предлагаем клиентам лучшие решения на рынке и гарантируем полную безопасность всего цифрового клиентского пути. Уверен, пользователи оценят скорость и удобство реализованного банком сервиса», - отметил Алексей Киричек, руководитель департамента эквайринга, вице-президент ВТБ.

Платформа «ВТБ Мои Инвестиции» запущена в эксплуатацию летом 2018 года. Она позволяет решить 99% инвестиционных задач клиентов и представляет собой полноценный торговый терминал. С ее помощью можно покупать и продавать ценные бумаги, валюту, фонды – всего более 3500 инструментов. Пользователь может видеть финансовый результат каждой операции и всего портфеля, а также отслеживать изменения котировок биржевых инструментов в режиме реального времени.

Данный проект реализован совместно с системным интегратором PAYMO.

Отправить новость
Экономика
Сегодня, 10:43
ВТБ в Тюменской области на треть нарастил портфель привлеченных средств
Экономика
16.09.19 16:33
ВТБ снижает ставки по ипотеке до 8,9%
Экономика
16.09.19 16:25
ВТБ запустил рекламную кампанию в поддержку малого и среднего бизнеса
Экономика
16.09.19 09:52
ВТБ запускает в Екатеринбурге VR-ипотеку
Вчера, 10:46
Южноуральцы на межрегиональном агрофоруме
Вчера, 10:21
Виктор Рашников озвучил главные задачи СПП на ближайшие четыре года
16.09.19 16:36
Челябинский филиал Россельхозбанка принял участие в Совете по развитию АПК
16.09.19 16:33
ВТБ снижает ставки по ипотеке до 8,9%
16.09.19 16:32
Карта «Золотой кэшбэк» Челиндбанка стала еще привлекательнее
16.09.19 16:25
ВТБ запустил рекламную кампанию в поддержку малого и среднего бизнеса
16.09.19 15:12
Билайн запустил пилотную зону 5G в Лужниках с применением инновационного технологического решения
16.09.19 15:04
Челябинск участвует в федеральном проекте обновления общественного транспорта
16.09.19 14:12
Роскачество: безопасные шоколадные шарики производят на Южном Урале
16.09.19 12:03
5G МегаФона успешно прошел тест для игры и для жизни
Культура
Сегодня, 11:08
Порог равнодушия
Власти Сатки забросили объект культурного наследия
Общество
Сегодня, 10:21
 «Притяжение» Магнитки на инвестиционном форуме в Москве
Новости
Сегодня, 10:43
Экономика
ВТБ в Тюменской области на треть нарастил портфель привлеченных средств
Сегодня, 10:39
Происшествия
Предпринимательница из Челябинска травила жителей запахом гнилых продуктов
Сегодня, 09:58
Общество
Юных спецназовцев  судили «краповые береты»
Вчера, 17:28
Спорт
Челябинцы удачно выступают на Играх боевых искусств в Анапе
Вчера, 16:54
Общество
«Вектор развития» молодых специалистов ГРЦ Макеева
Опрос

Почему в Челябинске нет туалетов?

Материалы рубрики
Сегодня, 10:43
Экономика
ВТБ в Тюменской области на треть нарастил портфель привлеченных средств
Вчера, 16:41
Экономика
О новых планах сотрудничества бизнеса и власти узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»
Вчера, 13:35
Экономика
«Равис» покоряет Екатеринбург
16.09.19 16:36
Экономика
Челябинский филиал Россельхозбанка принял участие в Совете по развитию АПК
16.09.19 16:33
Экономика
ВТБ снижает ставки по ипотеке до 8,9%
Теги
ВТБ
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свои новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика