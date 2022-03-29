29.03.2022
Анонсы событий и мероприятий на 30 марта
29.03.2022
Пока сотрудники челябинского зоопарка жарко дискутируют, виновник переполоха очаровывает дам
29.03.2022
Челябинская область продолжает помогать селянам улучшать жилищные условия
29.03.2022
Россия высылает десять дипломатов
29.03.2022
Челябинская область находится на новом этапе экологического развития
29.03.2022
ВТБ улучшил условия выдачи ипотеки с господдержкой
ВТБ улучшил условия выдачи ипотеки с господдержкой
28.03.2022
Глава ВТБ Андрей Костин: Уровень льготной ипотеки достигнет 75-80%
25.03.2022
ВТБ стабилизировал клиентопоток в офисах
23.03.2022
ВТБ начинает прием заявок по льготной ипотеке на новых условиях
23.03.2022
ВТБ отменяет комиссию при оплате школы и детских садов в ВТБ Онлайн
Минэкологии отреагировало на сигнал челябинца о сливе нечистот в реку
28.03.2022
Делегация Челябинской области отправилась в Крым укреплять дружбу и поздравлять нахимовцев
28.03.2022
Очередная инициатива челябинских властей по оптимизации трамвайных маршрутов выходит боком для пассажиров
25.03.2022
Наталья Котова поздравила работников культуры с профессиональным праздником
25.03.2022
В спецоперации на Украине погибли еще два южноуральца
24.03.2022