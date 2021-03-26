ВТБ увеличил кредитный портфель на Южном Урале более чем на четверть

По итогам 2020 года портфель кредитов жителей и предприятий Челябинской и Курганской областей в ВТБ вырос на 28% и достиг 138,2 миллиарда рублей. Объем средств, размещенных в банке физическими и юридическими лицами региона, за этот же период вырос в 1,5 раза и составил 123,2 миллиарда рублей.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ВТБ (ПАО), розничный кредитный портфель ВТБ на Южном Урале достиг 74,8 миллиарда рублей (+8% за год). В его структуре на ипотечные займы приходится 36,2 миллиарда рублей (+10%), на кредиты наличными – 31,9 миллиарда рублей (+9%), автокредиты – 4,3 миллиарда рублей.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ВТБ (ПАО), главным драйвером розничного кредитования в 2020 году была ипотека: порядка 8,9 тыс. челябинских и курганских семей оформили в ВТБ жилищные займы на сумму 13,8 млрд рублей. Это на четверть превышает выдачи 2019 года и является рекордом за всю историю работы банка в регионе. В том числе около одной тысячи сделок почти на два миллиарда рублей клиенты провели в рамках льготной госпрограммы для приобретения жилья в новостройках.

Общая сумма заемных средств, выданных ВТБ южноуральцам в 2020 году, насчитывает 31,4 миллиарда рублей (+9% по сравнению с 2019 годом), в том числе 15,3 миллиарда приходится на кредиты наличными, и 2,3 миллиарда рублей — на автокредиты.

Объем привлеченных средств частных клиентов ВТБ в Челябинской и Курганской областях в 2020 году увеличился на 38% и достиг 68,2 миллиарда рублей. Эту динамику в первую очередь обеспечил интерес к инвестиционным продуктам, на которые теперь приходится более трети портфеля. За год вложения южноуральцев в данные инструменты выросли в 2,5 раза, до 24,3 миллиарда рублей.

Аналогичный тренд банк фиксирует и в Private Banking: за год портфель инвестпродуктов в этом сегменте вырос почти втрое - до 14 миллиардов рублей. В целом объем средств челябинских VIP-клиентов под управлением ВТБ увеличился на 73% и превысил 26 миллиардов рублей.

Корпоративный кредитный портфель ВТБ в регионе по итогам 2020 года вырос на 63% - до 63,4 миллиарда рублей. Банк тесно сотрудничал с компаниями среднего и малого бизнеса – портфель в этом сегменте увеличился за год на 20%, до 36,4 миллиарда рублей. В отраслевой структуре наиболее существенные доли принадлежат предприятиям сферы торговли, строительного сектора, пищевой промышленности и сельского хозяйства.

Объем средств, размещенных компаниями края на счетах и депозитах в ВТБ, за год вырос на 80% - до 55 миллиардов рублей, в том числе в сегменте среднего и малого бизнеса – 18,3 миллиарда рублей (+13% с начала года).

Также у предприятий Южного Урала были востребованы документарные продукты. За год банк на четверть увеличил портфель гарантий и аккредитивов, предоставленных бизнесу региона – до 12,3 миллиарда рублей, в том числе компаниям МСП — на 18%, до 9,4 миллиарда рублей.

В 2020 году ВТБ вел активную работу по реализации программ государственной поддержки малого и среднего бизнеса в Челябинской и Курганской областях. Общий портфель в рамках льготных инструментов превысил 15,6 млрд рублей. Наибольшим спросом у южноуральских предпринимателей традиционно пользуется программа с Министерством сельского хозяйства, на которую в рамках портфеля приходится 10,9 млрд рублей. Также 2,8 миллиарда рублей относится ко льготной программе с Минэкономразвития №1764, около 1,4 миллиарда рублей — к программам поддержки занятости в период пандемии коронавируса.

«В минувшем году на рынок повлияли несколько ключевых факторов — исторически низкие ставки, введение льготных госпрограмм, тренд на диджитализацию. Все это позволило нам значительно увеличить доступность банковских услуг для южноуральских клиентов, оказать поддержку в нужный момент. В приоритете ВТБ на 2021-й год – дальнейшее развитие комфортной цифровой среды для жителей и предприятий Челябинской и Курганской областей, чтобы решение любых финансовых задач было быстрым и легким», - прокомментировал Эдуард Громов, управляющий ВТБ в Челябинской и Курганской областях.