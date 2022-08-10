ВТБ увеличил выдачи ипотеки на Южном Урале в июле в 1,5 раза

В июле клиенты ВТБ в Челябинской и Курганской областях оформили более 350 ипотечных кредитов на 881 миллион рублей, что в 1,5 раза превышает показатель за июнь. С начала года банк выдал южноуральцам 2,2 тысячи жилищных кредитов на 5,3 миллиарда рублей.

Как сообщает пресс-служба ВТБ (ПАО), порядка 40% сделок клиентов ВТБ в регионе в 2022 году проведены по льготным госпрограммам: ипотеке с господдержкой на новостройки и «семейной» ипотеке. В рамках этих программ южноуральцы получили в ВТБ свыше 900 кредитов на 2,3 миллиарда рублей. Весной такие сделки были наиболее востребованы в регионе, а в летние месяцы после корректировки ставок восстановился интерес клиентов и ко вторичному рынку.

Одним из заметных трендов года стал рост спроса челябинцев и курганцев на «семейную» ипотеку. По сравнению с январем-июлем 2021 года объем выдач ВТБ по этой программе в регионе вырос более чем вдвое. Льготные кредиты получили порядка 350 южноуральских семей, а общая сумма выдач превысила один миллиард рублей. Также в июле ВТБ запустил собственную программу поддержки многодетных семей, которые могут оформить в банке жилищный кредит всего под 3%. Первые челябинские семьи уже воспользовались этой программой.

Летом ВТБ также перезапустил рефинансирование ипотеки, чтобы помочь заемщикам снизить ставки по ранее оформленным кредитам по высоким ставкам. За это время банк провел в регионе сделки уже на 150 миллионов рублей. Таким образом, многие клиенты уже смогли снизить свою платежную нагрузку почти вдвое. В настоящее время ставка по программе рефинансирования ВТБ составляет 9,9%.

В целом по России ВТБ с начала года выдал более 112 тысяч ипотечных кредитов на 510 миллиардов рублей. Каждая вторая сделка прошла на льготных условиях. Чаще всего заемщики оформляли кредиты в Московском регионе (более 201 миллиарда рублей), Санкт-Петербурге и Ленинградской области (50,7 миллиарда рублей). В топ-5 субъектов по объему сделок также вошли Краснодарский край (24,5 миллиарда), Республика Татарстан (около 30 миллиардов) и Новосибирская область (14,7 миллиарда).

«Третий месяц подряд мы наблюдаем на Южном Урале прирост выдач ипотеки, что говорит о постепенном восстановлении спроса. За последние месяцы ВТБ несколько раз улучшил условия, и сейчас ставка по базовым программам банка снова ниже психологической отметки в 10% годовых. Это позитивно влияет на вторичный рынок жилья и расширяет возможности клиентов по купле-продаже недвижимости. Мы ожидаем, что тенденция к приросту объемов жилищного кредитования продолжится», – комментирует управляющий ВТБ в Челябинской и Курганской областях Эдуард Громов.

Несмотря на повышение активности заемщиков, в этом году ВТБ не ожидает повторения исторического рекорда продаж ипотечного рынка, который был установлен в 2021 году. По оценке банка, выдачи на рынке жилищных кредитов могут составить около 4,5-4,6 триллиона рублей, что на 10% превысит результаты 2020 года. Размер ипотечного портфеля на рынке достигнет 14,8 триллиона рублей, увеличившись по сравнению с началом года на 15%.

ВТБ – один из лидеров российского рынка ипотечного кредитования. В рамках собственных программ банка заёмщики могут оформить жилищный кредит от 9,9%. Минимальная ставка по ипотеке доступна с учетом дисконта 0,3 п.п. для клиентов, которые в ходе сделки используют сервисы безопасных расчетов и электронной регистрации либо получают зарплату на карту ВТБ.

В рамках основной льготной программы на новостройки клиенты получить средства под 6,7% с учетом дисконта за использование сервисов безопасных расчетов и электронной регистрации на сделке. Кредит в рамках «семейной ипотеки» банк предлагает от 5,7% (от 4,7% - в ДФО). IT-ипотека доступна от 4,7%, Дальневосточная – от 1,7%.