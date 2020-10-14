ВТБ в сентябре нарастил продажи розничных кредитов на 15%

В сентябре объем выдачи розничных кредитов ВТБ составил более 163 миллиардов рублей, что на 15% превышает результат сентября прошлого года. В целом за девять месяцев 2020 года продажи кредитов физлицам выросли на 5% – до 1,194 триллиона рублей. Объем розничного кредитного портфеля банка с начала года вырос на 9%, до 3,57 триллиона рублей.

Наибольший спрос заемщики ВТБ формируют в сегменте ипотечного кредитования. В сентябре объем выдачи жилищных кредитов ВТБ составил рекордные для нынешнего года 89,6 миллиардов рублей, что на 58% превышает результат сентября прошлого года. По итогам трех кварталов выдача ипотеки выросла на треть – до 629 миллиардов рублей. Портфель жилищных кредитов с начала года увеличился на 13% и достиг 1,896 триллиона рублей.

Основным драйвером роста стала реализация госпрограммы – в сентябре ВТБ снизил ставку по ней до 6,1%, что позволило расширить число заемщиков, оформляющих сделку на льготных условиях. С апреля ВТБ уже выдал по ипотеке с господдержкой почти 40 тысяч кредитов на сумму более 116 миллиардов рублей.

Об этом сообщили в пресс-службе ВТБ (ПАО) в УрФО и Пермском крае.

Портфель кредитов наличными по итогам девяти месяцев достиг 1,440 триллиона рублей, увеличившись на 6%, кредитных карт – 119,7 миллиарда рублей, портфель автокредитов остается на уровне 112,5 миллиарда рублей. При этом объемы выданных потребительских (516 миллиардов рублей) и автокредитов (49,7 миллиарда рублей) пока восстанавливаются от последствий пандемии и еще не достигли показателей прошлого года.

«Спрос на розничные кредиты среди клиентов ВТБ стабильно растет – если в апреле выдачи составили всего 93,6 миллиарда рублей, то в сентябре уже – более 160 миллиардов. Пока рекордным месяцем по продажам в этом году остается март (173,5 миллиарда рублей), но по ипотеке мы уже в сентябре перекрыли допандемийные показатели, по остальным сегментам кредитования планируем сделать это в четвертом квартале. Несмотря на некоторое ухудшение ситуации с COVID-19 в отдельных регионах, мы видим, что динамика спроса на розничные продукты остается высокой. По нашим оценкам, дальнейший рост выдач будет обеспечен сниженными процентными ставками по всем типам кредитов, запуском новых цифровых сервисов, а также традиционным сезонным фактором. Именно в четвертом квартале россияне демонстрируют повышенную потребительскую активность, и мы надеемся, что нынешний год не будет исключением», – заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.