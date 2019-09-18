ВТБ в Тюменской области на треть нарастил портфель привлеченных средств
Экономика
Сегодня, 10:43

По итогам первого полугодия 2019 года портфель привлеченных средств физических и юридических лиц ВТБ в Тюменской области достиг 62 млрд рублей (+30% за полгода). Кредитный портфель объединенного бизнеса вырос на 22% и составил 54,9 млрд рублей.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе банка, розничный кредитный портфель увеличился за первые шесть месяцев на 15% и составил 38,7 млрд рублей. Наибольшая доля приходится на ипотечные кредиты — 20 млрд рублей (+18% за полгода). Портфель кредитов наличными превысил 15 млрд рублей, автокредитов — 2,2 млрд рублей. Значительный рост за январь-июнь показал портфель привлеченных средств частных клиентов, достигший 36,8 млрд рублей (+42%).

За шесть месяцев 2019 года ВТБ выдал жителям региона почти 10 млрд рублей заемных средств, что на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Драйвером роста остались ипотека и кредиты наличными. Объем ипотечных продаж вырос на 45% и достиг 4,5 млрд рублей, кредитов наличными за полгода составил 4,7 млрд рублей.

Корпоративный кредитный портфель ВТБ в Тюменской области по итогам двух кварталов превысил 16,2 млрд рублей (+41% с начала года). Среди отраслей, где наблюдается устойчивый спрос на финансирование — транспорт и инфраструктурное строительство, торговля, энергетика. Объем привлеченных средств юридических лиц за шесть месяцев 2019 года составил 25,2 млрд рублей (+15%). Число корпоративных клиентов ВТБ в регионе насчитывает около 4 тыс. предприятий на отчетную дату.

Особенно активно в первом полугодии ВТБ кредитовал тюменские предприятия малого и среднего бизнеса — портфель в этом сегменте вырос в полтора раза и превысил 12 млрд рублей. Объем кредитных соглашений, заключенных в рамках госпрограмм, достиг 1,3 млрд рублей (+23% с начала года).

Управляющий ВТБ в Тюменской области Гариф Ромашкин отметил: «В первом полугодии банк увеличил портфели по основным финансовым показателям, что стало возможным благодаря доверию тюменских клиентов как в розничном, так и в бизнес-сегментах. Поскольку одной из стратегических задач ВТБ является клиентоориентированный подход, мы планируем и дальше развивать наши предложения на основе самых современных решений и цифровых технологий. Это позволит нам также наращивать долю присутствия банка в регионе».

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