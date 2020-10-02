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ЮУТПП поддержит застройщиков Челябинской области

Экономика
Сегодня, 22:14
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Южно-Уральская торгово-промышленная палата готова поддержать инициативу застройщиков Челябинской области, предложивших перенести сроки введения новых требований к проектированию и строительству жилых домов.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ЮУТПП, с такой инициативой выступили представители Челябинского межрегионального Союза строителей на заседании комитета палаты по предпринимательству в сфере строительства, жилищно-коммунального хозяйства и земельных отношений. Новые требования к проектированию и строительству жилых домов появились в рамках государственной программы «Доступная среда» и касаются доступности зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Если по правилам, утвержденным в 2016 году, застройщики должны были обеспечить доступ маломобильных групп населения лишь внутрь дома, чтобы затем на лифте они могли добраться до квартиры, то согласно новым нормам, комфортные условия передвижения маломобильных людей должны быть обеспечены не только в подъезде, но и в квартире каждого вновь возводимого жилого дома. Для этого в проектах строительства необходимо увеличить ширину лестничных маршей и дверных проемов, уменьшить высоту порогов, предусмотреть на этажах пожаробезопасные зоны. Причем сделать это нужно немедленно – требования приняты и вступают в силу уже до конца 2020 года. Все участники отечественного строительного рынка считают, что в столь сжатые сроки внести изменения в конструкцию домов нереально. Поэтому застройщики предложили перенести срок ввода в действие новых норм минимум на один год.

По словам президента Челябинского межрегионального Союза строителей Андрея Мурдида, все изменения касаются многоэтажных жилых домов. В тех из них, которые строятся по индивидуальным проектам, еще можно успеть изменить проектную документацию. Но в Челябинской области более 60% новостроек – это крупнопанельное домостроение, и изменения затронут не только проектировщиков, но и изготовителей панелей, им придется

перенастраивать все производство. А на это требуется значительное время. Если органы надзора начнут приемку домов с учетом новых норм уже сейчас, то многоэтажное строительство в Челябинской области будет на 60% остановлено, а это не только срыв планов по вводу жилья, но и огромные убытки всех участников строительного процесса.

Присутствовавшие на встрече представители надзорных ведомств в целом поддержали инициативу застройщиков.

- Изначально законодатель дал время, которое нереально для перестройки всех строительных процессов – свод новых правил был утвержден в марте, а вступил в силу уже в сентябре этого года, - подчеркнул вице-президент ЮУТПП Сергей Ермаков. Поэтому члены палаты считают логичным поддержать предложение участников строительного рынка о переносе сроков введения новых норм как минимум на один год. Соответствующая резолюция будет направлена в региональные и федеральные органы власти. Участники заседания также обсудили проблемы получения разрешительных документов на объекты капитального строительства. Нередко проблемы у предпринимателей возникают тогда, когда площади застройки и объектов, указанных в проектной документации, не соответствуют площадям, установленным градостроительным регламентом и проектом планировки территории,

утвержденным администрацией муниципального образования.

 

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