ЮУЖД подготовит к летнему сезону 43 электропоезда

На Южно-Уральской магистрали идет подготовка парка пригородных поездов к сезону массовых летних перевозок. До конца мая тщательную проверку пройдут 43 электропоезда, в том числе три состава скоростных поездов «Ласточка», 5 составов рельсовых автобусов серии РА-1, РА-2 и 4 пассажирских вагона.

Как сообщает пресс-служба ЮУЖД, во всех моторвагонных депо магистрали проводится весенний комиссионный осмотр подвижного состава. Выполняется комплекс диагностических и сезонных операций, направленных на обеспечение надлежащего состояния и эксплуатационной надежности техники. Особое внимание специалисты уделяют диагностике силового оборудования, колесных пар, рам тележек, автосцепных устройств.

Техническое обслуживание и ремонт подвижного состава осуществляется в трех специализированных депо: Курган, Челябинск и Сакмарская.