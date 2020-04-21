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Сокращений не будет

ЮУЖД разъяснила изменения в штатном расписании Центра корпоративного учета и отчетности «Желдоручет» в Челябинске

Экономика
Сегодня, 17:53

Главное управление по труду и занятости населения Челябинской области заявило о планируемых массовых сокращениях в восьми организация региона, в том числе и в Южно-Уральском региональном общем центре обслуживания (ЮУр ОЦОР).

Как пояснили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ЮУЖД, 28 февраля 2020 года в Южно-Уральском региональном общем центре обслуживания - структурном подразделении Центра корпоративного учета и отчетности "Желдоручет"- филиала "РЖД" было изменено штатное расписание в связи с созданием Центров компетенций: по дебиторской и кредиторской задолженности в г. Курган  и материально-производственных запасов в г. Челябинск.

В соответствии с трудовым законодательством в службу занятости были направлены сведения о проведении организационно-штатных мероприятий в ЮУр ОЦОР с информацией, что работникам, должности которых исключаются из штатного расписания, будут предложены другие вакантные должности, имеющиеся у работодателя, в т.ч. вакансии предприятий, расположенных на полигоне Южно-Уральской железной дороги. Численность работников, которых затрагивали данные изменения, составила 98 человек.

На основании выданных уведомлений с предложенными вакансиями 87 работников дали согласие на перевод и были переведены на новые должности. 12 работников отказались от предложенных вакансий, их должности подлежали сокращению, но 25 марта 2020 года в ОАО «РЖД» было принято решение о приостановлении до особого указания сокращения численности  персонала, поэтому этим 12 работникам были выданы уведомления об отзыве ранее выданных уведомлений о сокращении. Таким образом, ни один из 98 сотрудников ЮУр ОЦОр не потерял работу.

Информация о прекращении проведения мероприятий, связанных с сокращением численности штата в ЮУр ОЦОр, была направлена в службу занятости 13 апреля 2020 года.

 

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Теги
ЮУЖД
массовые сокращения работников
главное управление по труду и занятости Челябинской области
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