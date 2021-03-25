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Южноуральцев приглашают на «Фабрику самозанятых»

Жителей Челябинской области приглашают принять участие в бесплатной программе «Фабрика самозанятых "Моё дело"». Организатор - Центр «Мой бизнес».

В рамках программы любой желающий сможет зарегистрироваться в качестве самозанятого и освоить одну из 20 высокооплачиваемых профессий.

Южноуральцы смогут совершенно бесплатно выучиться на фотографа, видеографа, ретушера, видеомонтажера, веб-дизайнера, SMM-специалиста, сторисмейкера, дизайнера интерьеров, копирайтера, создателя сайтов, визажиста, парикмахера, бровиста, мастера маникюра, грумера, кондитера, мастера по ламинированию ресниц. Выбрать профессию можно на сайте фабрики.

Для того чтобы принять участие в программе, необходимо зарегистрироваться.

Программа обучения состоит из нескольких блоков: сначала участники узнают все тонкости и нюансы нового налогового режима, выбирают одну из 20 профессий, а затем проходят обучающий курс (теоретическая и практическая часть).

«В прошлом году мы уже проводили такую программу, в рамках которой можно было обучиться beauty-профессиям. В этом году мы усовершенствовали курс: расширили список профессий, подготовили более углубленные знания по режиму самозанятости», – отметила Ольга Третьякова, контент-директор центра «Мой бизнес» Челябинской области.

Самозанятость в Челябинской области становится все более востребованной. По данным УФНС региона, по состоянию на первое марта в регионе зарегистрировано уже более 40 тысяч самозанятых. В день самозанятыми регистрируется порядка 100-120 человек.

В центре напомнили, на сегодняшний день самозанятые граждане могут воспользоваться всеми инструментами государственной поддержки, что и предприниматели: финансовой, имущественной, образовательной, консультационной и другими.