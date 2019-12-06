Южноуральцы могут не платить за вывоз мусора

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами рассказал, в каких ситуациях жителям Челябинской области может быть пересчитана плата за вывоз мусора.

Как сообщили в пресс-службе ООО «Центр коммунального сервиса», в компании понимают, что жизненные ситуации могут быть разными — кто-то уезжает в командировку, кто-то учится в другом городе, а кто-то проходит длительное лечение в клинике. В таких ситуациях перерасчет можно сделать, достаточно подтвердить факт временного отсутствия по месту прописки соответствующими документами.

Это может быть копия командировочного удостоверения или решения (приказа, распоряжения) о направлении в служебную командировку, справка о нахождении на лечении в стационарном лечебном учреждении или на санаторно-курортном лечении, проездные билеты, оформленные на имя потребителя или их заверенные копии, счета за проживание в гостинице, общежитии или другом месте временного пребывания или их заверенные копии, справка из дачного товарищества, подтверждающая период временного пребывания человека по месту нахождения садового объединения. Также это могут быть любые другие документы, которые, по мнению потребителя, подтверждают факт и продолжительность временного отсутствия потребителя в жилом помещении.

Начисления могут быть скорректированы и в ситуации, когда у человека в собственности несколько жилых помещений. Временную приостановку оплаты можно оформить на помещения, в которых фактически никто не проживает. Для этого необходимо предъявить квитанции на электричество или воду, из которых явно должно следовать, что в квартире в течение длительного времени не расходовались данные коммунальные ресурсы. Косвенное подтверждение отсутствия проживания по адресу позволит регоператору сделать перерасчет за услугу по обращению с ТКО.