Южноуральцы занимают в банках на покупку жилья в среднем 2,2 миллиона

В первом квартале 2022 года жители Челябинской области оформили 11,3 тысячи ипотечных кредитов (ИЖК) на сумму 24,8 миллиарда рублей. За год количество выданных ИЖК сократилось на 6%, при этом объем вырос на 14%.

Как сообщает пресс-служба отделения по Челябинской области Уральского главного управления Центробанка России, средняя сумма предоставленных ипотечных кредитов выросла более чем на 20%.

Теперь южноуральцы в среднем занимают в банках на покупку жилья два миллиона 200 тысяч рублей. Также увеличился средний срок ИЖК – с 18 до 20 лет.

Ипотечный портфель банков увеличился на четверть и составил более 230 миллиардов рублей на начало апреля.

«Показатели рынка ипотечного кредитования продолжают расти, в том числе за счет государственных программ льготного кредитования. В Челябинской области на выдачу льготной ипотеки приходится пятая часть от объема выданных ипотечных кредитов с начала года. Средневзвешенная ставка по льготным программам в нашем регионе составляет 5,4%», – комментирует заместитель управляющего Отделением Челябинск Уральского ГУ Банка России Наталья Кузьмина.

В настоящее время решить жилищный вопрос можно с помощью нескольких государственных программ. О них можно узнать на просветительском ресурсе Банка России fincult.info.