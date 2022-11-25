Южноуральские семьи оформили льготной ипотеки за 10 месяцев больше, чем за весь прошлый год

В январе-октябре этого года жители Челябинской области оформили в Сбербанке ипотечных кредитов по программе «Семейная ипотека» на 4,5 миллиарда рублей. Это на 69% больше, чем было выдано за весь 2021 год.

Как сообщает пресс-служба Челябинского отделения Сбербанка, по статистике, чаще всего «Семейную ипотеку» берут заемщики в возрасте 31-35 лет. В большинстве случаев это семьи с одним ребенком (56%) или двумя детьми (32%). На семьи, в которых три ребенка, приходится 9% кредитов. А в самой большой семье, которая оформила ипотеку в этом году, - пять детей.

В 40% случаев семьи берут в ипотеку двухкомнатную квартиру, однокомнатную - 35%, трехкомнатную - 21%. Средняя площадь квартиры составляет 68 квадратных метров.

«Льготная программа «Семейная ипотека» является одним из эффективных инструментов поддержки молодых семей в России. Условия программы распространяются на самые разные типы недвижимости, требования к заемщикам также достаточно гибкие. В этом году по программе была увеличена максимальная сумма кредита, что позволяет приобрести жилье большей площади. В связи со смягчением условий мы видим, что доля выданных средств по этой программе в общем объеме ипотечного кредитования увеличилась с 7% в прошлом году до 16% по итогам 10 месяцев этого года», - сообщил Дмитрий Суховерхов, председатель Уральского банка Сбербанка.

«В Челябинской области «Семейная ипотека» стала одной из самых востребованных среди льготных жилищных программ. В течение всего этого года мы наблюдали к ней стабильный интерес даже в периоды снижения активности по сделкам с недвижимостью», - прокомментировал Денис Чугунов, управляющий Челябинским отделением Сбербанка.

«Семейная ипотека» - программа для семей, где хотя бы один ребенок родился после 2018 года включительно или есть ребенок с инвалидностью. По программе можно купить готовое или строящееся жилье от застройщика или построить дом. Максимальная сумма кредита составляет шесть миллионов рублей, ставка - от 5,7%. Срок кредита – от одного года до 30 лет, первый взнос - от 15%.