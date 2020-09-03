За 25 лет Александринская горно-рудная компания получила 12 миллионов тонн сырья
Александринская горно-рудная компания (АО «АГК», Челябинская область, входит в Группу «Русская медная компания», РМК) за четверть века работы получила 12 миллионов тонн сырья.
Как сообщает пресс-служба РМК, АГК была учреждена в 1995 году для отработки Александринского месторождения медно-колчеданных руд на территории Нагайбакского района Челябинской области. Сегодня компания ведет деятельность на двух производственных площадках: подземном руднике «Чебачье» в Верхнеуральском районе и обогатительной фабрике в Нагайбакском районе Челябинской области. На предприятии работают 830 человек, большая их часть – жители близлежащих поселений.
«Компания является крупнейшим работодателем в Нагайбакском и Верхнеуральском районах. Мы реализуем целый ряд проектов по профессиональной переподготовке, предоставлению дополнительных социальных гарантий работникам и членам их семей, - отметила генеральный директор АГК Наталья Бондаренко. - Наши усилия в этом направлении оценила общественность: АГК победила в областном конкурсе «Лучший социально ответственный работодатель года» в номинации «Реализация программ социальной поддержки и профессионального обучения работников» и «Социальная активность организации на территории присутствия».
Основной сырьевой базой предприятия сегодня является медно-колчеданное месторождение «Чебачье». Для его отработки в 2013 году введен в эксплуатацию одноименный рудник. В 2016 году рудник «Чебачье» вышел на проектную мощность: 800 тысяч тонн руды в год. Сейчас основные добычные работы ведутся на трёх горизонтах: 335, 365 и 400 метров. Ведутся работы по разработке самого нижнего горизонта рудника «Чебачье», который расположен на глубине 420 метров. Его утвержденные запасы составляют около 700 тысяч тонн руды. Приступить к добыче на новом горизонте рудника «Чебачье» планируют в 2022 году. С начала работы на руднике «Чебачье» уже добыто более 5,5 миллиона тонн руды.
Добываемая руда перерабатывается на собственной обогатительной фабрике, которую АГК ввела в эксплуатацию в 2001 году. В 2014 году фабрика была реконструирована, что позволило вдвое увеличить ее производительность – до 800 тыс. тонн в год. Развитие предприятия продолжается и сегодня. Одно из последних новшеств – установка горизонтальных фильтр-прессов на линиях медной и цинковой флотации. По итогам 2019 года на обогатительной фабрике АГК было получено 66,5 тыс. тонн медного и 28,46 тыс. тонн цинкового концентрата.
К 25-летию Александринской горно-рудной компании 44 работника отмечены наградами федерального и регионального значения, а также почетными грамотами и благодарственными письмами РМК. Начальнику рудника «Чебачье» – Валерию Плугатыреву присвоено звание «Почетный горняк». Это высшая награда горно-металлургической отрасли.
Русская медная компания (АО «РМК») входит в тройку крупнейших производителей меди России. Основана в 2004 году. Производственные активы РМК находятся в Челябинской, Свердловской, Оренбургской, Новгородской областях, в Хабаровском крае, а также в Республике Казахстан. В состав Группы РМК входят восемь горнодобывающих предприятий, гидрометаллургический комбинат, три металлургических завода и торговая компания. Они осуществляют полный цикл производства – от добычи и обогащения руды до выпуска и реализации готовой продукции. РМК выпускает медный концентрат, медные катоды и медную катанку, а также цинковый концентрат, аффинированное золото и серебро. Производственные мощности РМК позволяют выпускать 220 тыс. тонн медных катодов и 235 тысяч тонн медной катанки в год. На предприятиях Группы РМК работает более 10 тысяч человек. Ежегодно на реализацию социальных проектов РМК направляет порядка одного миллиарда рублей.
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