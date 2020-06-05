За пять месяцев бюджет Челябинской области недосчитался семи миллиардов рублей

Пандемия коронавируса и ее экономические последствия привели к существенному сокращению объема поступлений в бюджет Челябинской области. За пять месяцев регион недополучил практически каждый десятый запланированный рубль.

В мае правительство России выделило Челябинской областям более 7,5 миллиарда рублей для компенсации снижения доходов.

О ситуации с наполнением региональной казны и муниципальных бюджетов агентству «Урал-пресс-информ» рассказали в министерстве финансов области.

- Каковы потери региональной казны с начала 2020 года? По каким направлениям самый большой недобор?

- За пять месяцев текущего года областной бюджет недополучил семь миллиардов рублей или 12% от прогнозируемых поступлений по налоговым и неналоговым доходам. При этом план по налогу на прибыль не выполнен на 6,2 миллиардов рублей или на четверть от прогнозируемых объемов поступлений данного налога.

- Какую помощь получила Челябинская область в этом году? На какие цели выделены деньги?

- Челябинская область получила 2,5 миллиарда рублей в виде дотаций, которые предназначены для компенсации выпадающих доходов субъектов в связи с экономическими последствиями пандемии. Это значит, что деньги пойдут на уже утвержденные в областном бюджете расходы: на то, что запланировано, но на что из-за кризиса могло бы не хватить собственных доходов бюджета.

- Сколько в апреле – мае область получила средств из федерального бюджета?

- Сверх тех средств, что Федерация предусмотрела для Челябинской области в конце прошлого года при формировании бюджета, региону выделили еще 6,7 миллиарда рублей. Это деньги предусмотрены на компенсацию выпадающих доходов, создание и оснащение коечного фонда в медицинских учреждениях, на покупку аппаратов ИВЛ, стимулирующие выплаты медицинским и социальным работникам, на выплаты для детей от трех до семи лет и доплату педагогам за классное руководство.

- Какова ситуация с муниципальными бюджетами?

- Конечно, мы мониторим состояние муниципальных бюджетов и фиксируем кризисные «звоночки». Однако более-менее достоверную картину финансовой устойчивости территорий мы сможем увидеть только по итогам полугодия. Тогда можно будет давать экспертные оценки и обозначать необходимые меры поддержки.

Сейчас же областному бюджету хватает средств на покрытие текущих расходов муниципалитетов и опережающие перечисления им. Поэтому пока ситуация с бюджетами территорий стабильна.

- Какие меры дополнительно принимаются для пополнения областной казны?

- Задачу по укреплению доходной базы областного бюджета, конечно, никто не отменял. Однако в период кризиса усилия региональных властей в первую очередь направлены на поддержку людей и бизнеса. И это неизбежно ведет к дополнительным тратам, послаблениям по обязательным платежам. Так, например, выпадающие доходы, которые в текущем году недополучат областной и местные бюджеты в связи с решениями, принятыми на региональном уровне для поддержки предпринимателей, составят 3,1 миллиарда рублей. Да, сейчас это наши потери. Однако по факту деньги останутся у бизнеса и поспособствуют его сохранению, а значит будут вложены в экономику Челябинской области и в перспективе укрепят доходную базу региона. Именно на такой отложенный эффект сейчас и делается ставка.