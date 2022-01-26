Застройщики из Челябинска запустили проект в Екатеринбурге при поддержке Сбербанка

Сбербанк поддержал проект консорциума челябинских девелоперов White Group и АПРИ Флай Плэнинг по строительству жилого микрорайона в Екатеринбурге.

Как сообщает пресс-служба Челябинского отделения Сбербанка, девелоперы планируют построить 23 малоэтажных дома общей площадью 240 тысяч квадратных метров в Академическом районе Екатеринбурга. Проект будет реализован в течение четырех лет. На покупку земли и строительство домов Сбербанк выделил 13,7 миллиарда рублей.

«С девелоперами White Group и АПРИ Флай Плэнинг мы реализовали много знаковых проектов в Челябинске. И впервые при нашей поддержке застройщики выходят на новый рынок – в Екатеринбург. Долгосрочное партнерство со Сбером стало для девелоперов катализатором роста – с нашей помощью они начали экспансию в соседний регион», - отметил Денис Чугунов, управляющий Челябинским отделением Сбербанка.

Застройщики получают не только финансирование, но и доступ к другим банковским продуктам на выгодных условиях. Компаниям доступны зарплатный проект, обслуживание расчетных счетов и счетов эскроу, а также небанковские сервисы — помощь в продаже недвижимости, телемедицина, страхование и другие услуги.

«Группа Компаний White Group в своей ближайшей перспективе приступает к реализации ряда региональных проектов. Один из них — проект комплексного освоения территории в Академическом районе Екатеринбурга. Совместно с АПРИ Флай Плэнинг мы готовимся предложить жителям Екатеринбурга новый формат жизни в условиях городской среды. Благодаря партнерству со Сбербанком реализация таких крупных и инновационных проектов становится возможной. А за счет комплексных продуктов — технологичной и максимально оперативной», - прокомментировала Виктория Никольская, коммерческий директор White Group.

«Многолетнее сотрудничество со Сбербанком помогает нам реализовывать масштабные проекты в сфере жилищного строительства. И сегодня, благодаря финансовой поддержке Сбера, мы выходим на новый для нас рынок. Уверены, что в партнерстве с White Group мы сможем предложить качественное жилье, которое будет востребовано у жителей Свердловской области», - подчеркнул Алексей Салтыков, директор по развитию АПРИ Флай Плэнинг.