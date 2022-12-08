08.12.2022
Жители Челябинска и Кургана смогут стать клиентами ВТБ без визита в офис
08.12.2022
В Челябинской области подорожали четыре социально значимых продукта
08.12.2022
Жители поселка АМЗ штурмуют единственную маршрутку, чтобы доехать до железнодорожного вокзала
08.12.2022
Скоков: Нужны передвижные лаборатории для выявления пьяных водителей
08.12.2022
Лучшие хоккеисты рассказали челябинцам о Фонбет Неделе Звезд Хоккея 2022
08.12.2022
ВТБ и ВЦИОМ: 70% жителей российских городов-миллионников готовы взять ипотеку для покупки первого жилья
Жители Челябинска и Кургана смогут стать клиентами ВТБ без визита в офис
08.12.2022
ВТБ и ВЦИОМ: 70% жителей российских городов-миллионников готовы взять ипотеку для покупки первого жилья
07.12.2022
ВТБ нарастил продажи розничных кредитов на четверть
29.11.2022
Группа ВТБ: россияне на 11% увеличили траты в «Черную пятницу»
29.11.2022
ВТБ на Южном Урале увеличил кредитный портфель среднего и малого бизнеса на 20%
Ринат Кучитаров встретит Новый год в СИЗО
07.12.2022
Жители Челябинской области могут отправлять письма на передовую
06.12.2022
Челябинцы ругают мэрию за снос стены дома, в котором живут люди
05.12.2022
Челябинск почтил память Неизвестного солдата
03.12.2022
Сколько челябинцы будут платить за коммунальные услуги с первого декабря 2022 года
02.12.2022