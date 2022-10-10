Для Украины настал Судный день

Сегодня, 10 октября, с самого утра мощные взрывы звучат в Киеве, Львове, Днепропетровске, Хмельницком, Тернополе, Кривом роге и других городах Украины.

Как пишет sobcor.news, после восьми лет непрерывных бомбардировок ВСУ Донецка, Горловки, Макеевки, Луганска, Алчевска, Перевальска, после постоянных обстрелов Белгородской и Курской областей, после убийства Дарьи Дугиной и теракта на Крымском мосту пришло время и украинским нацистам познакомиться с запахом горелого тротила.

Судя по первым публикациям, больше всего досталось правительственному кварталу Киева. Россия и здесь осталась верной своему принципу минимизировать гражданские потери: ракеты были нацелены на «центры принятия решений», они ударили в главный корпус СБУ, штаб националистического полка «Азов» (запрещён в РФ), разорвались рядом с офисом президента Украины. Взрывы случились рано утром, когда гражданские служащие ещё не успели занять рабочие места. Какой контраст с ведением боевых действий украинскими артиллеристами, которые всегда по-садистски выжидали, когда донецкие дети пойдут в школу или луганские пенсионеры отправятся на рынок.

Казалось бы, совсем недавно Верховный главнокомандующий РФ Владимир Путин говорил, что «на Украине мы ещё толком ничего не начинали», призывал Зеленского начать переговоры. Не помогло. Нацисты с трезубом на шевронах продолжали целить американские «Хаймарсы» в мирные города, бить по АЭС, плотинам, водоводам. Они расстреливали своих сограждан за одно лишь подозрение в «сотрудничестве с оккупантами». В минувшую субботу они с ликованием фотографировались на фоне баннера с повреждённым Крымским мостом.

И за этим ликованием они пропустили важную новость: командующим группировки СВО был назначен генерал армии Сергей Суровикин. Боевой офицер, имеющий за плечами Чечню и Сирию. А ещё у него в распоряжении есть тысячи тяжёлых бомб, сотни ракет – именно с помощью таких аргументов жёсткий и прямой генерал привык разбираться с террористами.

До своего последнего назначения Сергей Суровикин командовал Воздушно-Космическими силами РФ. И в этой связи сразу вспоминается известный советский фильм «Торпедоносцы». Там есть сцена: самолеты идут в атаку на фашистский корабль, только что потопивший санитарную баржу. И на устах у пилотов только одно слово: «Карать!»