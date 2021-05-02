Марат Нигматуллин: "Воистину акбар"

В 2021 году Пасху отмечают более двух миллиардов христиан по всему миру.

У россиян Пасха – самый популярный религиозный праздник, его отмечают более 80 процентов жителей.

Россия - страна многонациональная и семьи в ней часто многонациональные встречаются. Как праздник Светлой Пасхи проходит в таких семьях?

Марат Нигматуллин, поэт и музыкант света, частый гость нашей рубрики "С добрым утром, Урал!", о традициях в своей многонациональной семье: