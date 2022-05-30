Политолог: За решением о независимости УПЦ на Украине стоят США

Собор Украинской Православной Церкви (УПЦ), который некоторые называют поместным, 27 мая принял решение о независимости от Русской Православной Церкви (РПЦ). Если говорить точнее, на соборе было принято решение о внесении в Устав об управлении УПЦ дополнений и изменений, которые свидетельствуют о полной самостоятельности и независимости УПЦ. В том, что стоит за этим решением, по просьбе агентства «Урал-пресс-информ» попытался разобраться политолог Евгений Бирюков.

Собор зафиксировал отделение Украинской православной Церкви от Русской Православной церкви не в соответствии с церковными нормами, как это положено, а путем внесения изменения в Устав. К слову сказать, в адрес Русской Православной Церкви не поступало необходимых в подобных случаях соответствующих обращений от УПЦ. С учетом особенностей организации внутренней церковной жизни создается впечатление, что данное решение Собора УПЦ было принято под давлением внешних факторов, существенно осложняющих во время проведения специальной военной операции России на Украине церковную жизнь прихожан канонической Церкви.

Не секрет, что с 24 февраля непрекращающееся давление на УПЦ МП только усилилось: участились случаи отъема храмов, особенно на Западной Украине, нападения на священников и прихожан, ограбления и разрушения храмов. При этом сотрудники органов внутренних дел стали нарочито слепы к подобным нарушениям прав верующих, которые даже сегодня являются наибольшей религиозной общиной на Украине. Несмотря на всестороннюю государственную поддержку со стороны официальных властей Украины раскольнической так называемой Православной Церкви Украины (ПЦУ), большинство верующих остались верны канонической УПЦ МП. Поэтому необходимо понимать, что половинчатое, некорректное озвучивание решения (через социальные сети одним из участников Собора Владимиром Ткачуком, что весьма странно для консервативной церкви) дает надежду на возможность «отмотать» его назад при изменении политической обстановки.

Действительно, на УПЦ МП с 24 февраля оказывается беспрецедентное давление со стороны националистических (часто неоязыческих), государственных и раскольничьих объединений. Ведь еще 29 марта в Верховный совет был внесен законопроект, предлагающий полный запрет деятельности УПЦ МП на территории Украины. Кроме того, законопроектом предполагается полное изъятие недвижимости УПЦ. И это при том, что очень много соборов, храмов и церквей было сооружено на пожертвования прихожан, силами самих священников после 1991 года, к чему государство не имело отношения. Вся ситуация с гонениями на УПЦ МП на Украине говорит о том, что украинские власти используют боевые действия исключительно как повод в борьбе против православия для усиления позиций раскольничьей ПЦУ во главе с Думенко. Ведь с самого начала боевых действий Митрополит Онуфрий и священники УПЦ осудили боевые действия против Украины и проявили свою гражданскую позицию, но это не спасло приходы канонической Церкви от варварских набегов и нападений со стороны подогреваемых украинскими властями националистов. Более того, даже прошедшего 27 мая Собора практически сразу официальные власти Ровенской области заявили, что они в любом случае запретят деятельность УПЦ на своей территории.

В этой связи удивляет, с каким маниакальным упорством украинские власти стремятся уничтожить каноническую церковь, по факту подрывая свою электоральную основу. Ведь мало того, что у УПЦ МП наибольшее количество верующих на Украине (несмотря на официальную пропаганду ПЦУ со стороны государства, более 60% верующих являются прихожанами канонической церкви). Так, 2/3 прихожан УПЦ МП не поддержали решения Собора от 27 мая. Это все подтверждает тезис о том, что боевые действия лишь повод для запрещения деятельности УПЦ МП на Украине. Ведь действительно, несмотря на несогласие епархий Южной Осетии и Абхазии с позицией грузинского Патриарха Илии II и их желание войти под лоно РПЦ после войны 08.08.08, русская церковь отказывается поддерживать раскол в Грузии и временно взяла под свое покровительство приходы в Абхазии и Южной Осетии. Таким образом РПЦ всячески противится расколу Грузинской православной церкви. В этой связи возможно было на время спецоперации на Украине предложить подобное временное решение. Но украинские власти решили конфликт форсировать.

Возникает резонный вопрос, если украинские власти в вопросах веры действуют не в интересах собственного народа, то в чьих же? Наивно полагать, что команда Зеленского, действуя в политическом поле во благо политики США, на религиозном поле будут действовать иначе. Украинская пропаганда (да и российская тоже) любит повторять тезис Бжезинского о том, что Россия без Украины не сможет снова стать империей, и поэтому Россия будет стремиться поглотить Украину. Но все забывают о другом тезисе Бжезинского: основным идеологическим противником американской идеи, американского образа жизни и доминирования американской культуры является православие, и раскол православия должен быть главной задачей Америки. И если посмотреть под таким углом на прошедший 27 мая Собор, то мы вынуждены констатировать, что в углублении раскола в первую очередь заинтересованы США, ставящие своей целью ослабление позиций РПЦ. Поэтому весьма явно прорисовывается новая, изначально не явная цель СВО – борьба за нашу православную веру.

Очевидно, что граница раскола будет проходить по границе между территориями Украины, освобожденными силами ВС РФ и остающихся под контролем нынешних официальных властей. Масштаб раскола будет тем меньше, чем большую часть Украины получится освободить российской армии. В этой связи конфликт переходит из разряда гражданской войны, когда по обе стороны фронта воюют люди, у которых родственники проживают как в России, так и на Украине, в конфликт истинно экзистенциальный, конфликт не за эфемерный Русский мир, а за само право быть русским. И если начальные цели СВО многим, особенно на Украине, казались непонятными (денацификация и демилитаризация довольно сложны для понимания зараженного пропагандой украинского общества), то вопрос сохранения канонической Церкви очень понятен и актуален как для жителей Одессы, так и для жителей Киевской или Волынской областей. И задача российского руководства, как и ВС РФ, защищать в том числе и веру простых украинцев. Да и в самой России при таком понимании появится большее количество людей, желающих защитить свою Веру. И стоит ожидать, что наряду с красным знаменем Советского Союза на технике в зоне боевых действий будут появляться хоругви и знамена с образом Спаса нерукотворного, что будет лучшим свидетельством единства российского общества перед лицом внешних угроз.