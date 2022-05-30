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30.05.2022

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.05.2022

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УПЦ
Украина
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30.05.2022 14:42

Политолог: За решением о независимости УПЦ на Украине стоят США

Собор Украинской Православной Церкви (УПЦ), который некоторые называют поместным, 27 мая принял решение о независимости от Русской Православной Церкви (РПЦ). Если говорить точнее, на соборе было принято решение о внесении в Устав об управлении УПЦ дополнений и изменений, которые свидетельствуют о полной самостоятельности и независимости УПЦ. В том, что стоит за этим решением, по просьбе агентства «Урал-пресс-информ» попытался разобраться политолог Евгений Бирюков.

Собор зафиксировал отделение Украинской православной Церкви от Русской Православной церкви не в соответствии с церковными нормами, как это положено, а путем внесения изменения в Устав. К слову сказать, в адрес Русской Православной Церкви не поступало необходимых в подобных случаях соответствующих обращений от УПЦ. С учетом особенностей организации внутренней церковной жизни создается впечатление, что данное решение Собора УПЦ было принято под давлением внешних факторов, существенно осложняющих во время проведения специальной военной операции России на Украине церковную жизнь прихожан канонической Церкви.

Не секрет, что с 24 февраля непрекращающееся давление на УПЦ МП только усилилось: участились случаи отъема храмов, особенно на Западной Украине, нападения на священников и прихожан, ограбления и разрушения храмов. При этом сотрудники органов внутренних дел стали нарочито слепы к подобным нарушениям прав верующих, которые даже сегодня являются наибольшей религиозной общиной на Украине. Несмотря на всестороннюю государственную поддержку со стороны официальных властей Украины раскольнической так называемой Православной Церкви Украины (ПЦУ), большинство верующих остались верны канонической УПЦ МП. Поэтому необходимо понимать, что половинчатое, некорректное озвучивание решения (через социальные сети одним из участников Собора Владимиром Ткачуком, что весьма странно для консервативной церкви) дает надежду на возможность «отмотать» его назад при изменении политической обстановки.

Действительно, на УПЦ МП с 24 февраля оказывается беспрецедентное давление со стороны националистических (часто неоязыческих), государственных и раскольничьих объединений. Ведь еще 29 марта в Верховный совет был внесен законопроект, предлагающий полный запрет деятельности УПЦ МП на территории Украины. Кроме того, законопроектом предполагается полное изъятие недвижимости УПЦ. И это при том, что очень много соборов, храмов и церквей было сооружено на пожертвования прихожан, силами самих священников после 1991 года, к чему государство не имело отношения. Вся ситуация с гонениями на УПЦ МП на Украине говорит о том, что украинские власти используют боевые действия исключительно как повод в борьбе против православия для усиления позиций раскольничьей ПЦУ во главе с Думенко. Ведь с самого начала боевых действий Митрополит Онуфрий и священники УПЦ осудили боевые действия против Украины и проявили свою гражданскую позицию, но это не спасло приходы канонической Церкви от варварских набегов и нападений со стороны подогреваемых украинскими властями националистов. Более того, даже прошедшего 27 мая Собора практически сразу официальные власти Ровенской области заявили, что они в любом случае запретят деятельность УПЦ на своей территории.

В этой связи удивляет, с каким маниакальным упорством украинские власти стремятся уничтожить каноническую церковь, по факту подрывая свою электоральную основу. Ведь мало того, что у УПЦ МП наибольшее количество верующих на Украине (несмотря на официальную пропаганду ПЦУ со стороны государства, более 60% верующих являются прихожанами канонической церкви). Так, 2/3 прихожан УПЦ МП не поддержали решения Собора от 27 мая. Это все подтверждает тезис о том, что боевые действия лишь повод для запрещения деятельности УПЦ МП на Украине. Ведь действительно, несмотря на несогласие епархий Южной Осетии и Абхазии с позицией грузинского Патриарха Илии II и их желание войти под лоно РПЦ после войны 08.08.08, русская церковь отказывается поддерживать раскол в Грузии и временно взяла под свое покровительство приходы в Абхазии и Южной Осетии. Таким образом РПЦ всячески противится расколу Грузинской православной церкви. В этой связи возможно было на время спецоперации на Украине предложить подобное временное решение. Но украинские власти решили конфликт форсировать.

Возникает резонный вопрос, если украинские власти в вопросах веры действуют не в интересах собственного народа, то в чьих же? Наивно полагать, что команда Зеленского, действуя в политическом поле во благо политики США, на религиозном поле будут действовать иначе. Украинская пропаганда (да и российская тоже) любит повторять тезис Бжезинского о том, что Россия без Украины не сможет снова стать империей, и поэтому Россия будет стремиться поглотить Украину. Но все забывают о другом тезисе Бжезинского: основным идеологическим противником американской идеи, американского образа жизни и доминирования американской культуры является православие, и раскол православия должен быть главной задачей Америки. И если посмотреть под таким углом на прошедший 27 мая Собор, то мы вынуждены констатировать, что в углублении раскола в первую очередь заинтересованы США, ставящие своей целью ослабление позиций РПЦ. Поэтому весьма явно прорисовывается новая, изначально не явная цель СВО – борьба за нашу православную веру.

Очевидно, что граница раскола будет проходить по границе между территориями Украины, освобожденными силами ВС РФ и остающихся под контролем нынешних официальных властей. Масштаб раскола будет тем меньше, чем большую часть Украины получится освободить российской армии. В этой связи конфликт переходит из разряда гражданской войны, когда по обе стороны фронта воюют люди, у которых родственники проживают как в России, так и на Украине, в конфликт истинно экзистенциальный, конфликт не за эфемерный Русский мир, а за само право быть русским. И если начальные цели СВО многим, особенно на Украине, казались непонятными (денацификация и демилитаризация довольно сложны для понимания зараженного пропагандой украинского общества), то вопрос сохранения канонической Церкви очень понятен и актуален как для жителей Одессы, так и для жителей Киевской или Волынской областей. И задача российского руководства, как и ВС РФ, защищать в том числе и веру простых украинцев. Да и в самой России при таком понимании появится большее количество людей, желающих защитить свою Веру. И стоит ожидать, что наряду с красным знаменем Советского Союза на технике в зоне боевых действий будут появляться хоругви и знамена с образом Спаса нерукотворного, что будет лучшим свидетельством единства российского общества перед лицом внешних угроз.

Православные
РПЦ
УПЦ
Украина
США
Армия
Вооруженные силы РФ
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За сутки заболело ковидом 111 южноуральцев, выздоровело 96, умерло двое

28.05.2022 12:18

Почва напиталась влагой, уровни воды в реках повысились, а дожди продолжаются

28.05.2022 10:00

Простейшее оздоравливающее упражнение для ног и сердца

28.05.2022 00:07

Подземная «дичь» Челябинска

27.05.2022 21:33

Челябинск готовится к визиту замруководителя администрации президента и полпреда

27.05.2022 21:32

Челябинск начал празднование Дня пограничника концертом и боевым расчетом в Саду Победы

27.05.2022 20:18

Анонсы событий и мероприятий на выходные

27.05.2022 20:06

ГИБДД региона и Челябинска возглавили Иван Путков и Александр Гайде

27.05.2022 19:37

В Луганске открылся штаб Захара Прилепина

27.05.2022 18:32

В 2022 году растет число желающих переехать в Челябинскую область

27.05.2022 17:21

Челябинский миллиардер Игорь Рыбаков вручил по 560 тысяч рублей трём магнитогорским учителям

27.05.2022 17:20

В выходные в Челябинской области тепло и ветрено, местами дожди и грозы

27.05.2022 16:59

В Казахстане отключили вещание российских телеканалов

27.05.2022 16:45

ВТБ снижает ставки по кредитам наличными на три процентных пункта

27.05.2022 16:38

Прокуратура проведёт проверку по факту падения бетонной плиты на челябинского школьника

27.05.2022 16:02

В Челябинской области стартует конкурс СМИ на лучшее освещение работы профсоюзов

27.05.2022 16:00

В Челябинской области начнут готовить рабочих по программе «Профессионалитет»

27.05.2022 15:41

Общественники запросили у Текслера расчёты по проекту расширения улицы Худякова

27.05.2022 15:24

Площадь запела и засияла: в Карабаше включили светомузыкальный фонтан

27.05.2022 14:57

В 2022 году на ЮУЖД отремонтируют 19 железнодорожных переездов

27.05.2022 14:46

Испортив Комсомольский проспект, челябинские власти взялись за Цвиллинга

27.05.2022 14:25

Глава минфина РФ раскритиковал пилотный проект по уходу за пожилыми

27.05.2022 13:35

Разделительную полосу на Курчатова в Челябинске благоустроят при наличии средств

27.05.2022 13:13

За сутки заболело ковидом 114 южноуральцев, выздоровело 223, умерло двое

27.05.2022 13:11

В Челябинске на заброшенной стройке бетонная плита упала на подростка

27.05.2022 12:40

Власти обсудили с челябинцами вопрос строительства жилого дома рядом с институтом культуры

27.05.2022 12:32

Минцифры разработает единые стандарты связи для территорий ДНР и ЛНР, подшефных регионам РФ

27.05.2022 12:17

Раскол в Ватикане? Очередной католический епископ начал молиться за правое дело России

27.05.2022 12:02

В Златоусте наказали сотрудников колледжа, где на подростка упали футбольные ворота

27.05.2022 11:35

Турецкий политолог: Белоруссия должна помочь России на границе

27.05.2022 11:30

В Магнитогорске стартовал благотворительный проект «Молодежь – лидер перемен»

27.05.2022 11:27

Путин: Инициатива России по созданию большого евразийского партнёрства приобретает особое звучание

27.05.2022 11:03

В Миассе пенсионерка отдала курьеру-мошеннику 400 тысяч рублей

27.05.2022 10:52

Карен Даллакян: Мы передали для животных Донбасса четыре тонны гуманитарной помощи

27.05.2022 10:23

Путин: Иногда посмотришь на тех, кто уходит: может быть, и слава богу

27.05.2022 09:31

КСП: Банк России удивил новым размером ключевой ставки, но возможна коррекция

26.05.2022 21:01

ВТБ снизит ставки по ипотеке на три процентных пункта

26.05.2022 17:28

Главное управление лесами ищет деньги на рекультивацию каслинской свалки

26.05.2022 17:28

Анонсы событий и мероприятий на 27 мая

26.05.2022 17:24

Днем в пятницу в Челябинской области осадков не прогнозируют

26.05.2022 16:51

В Челябинск привезут ковчег с мощами преподобного Сергия Радонежского

26.05.2022 16:44

Челябинская мэрия готовит аукцион по комплексному развитию территории на Копейском шоссе

26.05.2022 16:39

В Челябинске состоится семейный фестиваль мороженого ко Дню защиты детей

26.05.2022 16:25

Пособие по уходу за ребенком для женщин-военнослужащих увеличат вдвое

26.05.2022 15:51

Школьники и студенты на Южном Урале получат ускоренный интернет во время ЕГЭ

26.05.2022 15:47

В Челябинской области за два года по программам Минстроя построят 16 детсадов и 9 школ

26.05.2022 15:10

Челябинские власти все-таки сумели заставить «Стройком» заняться заменой погибших растений

26.05.2022 14:52

У выпускников началась экзаменационная пора

26.05.2022 14:37

Пруд в Новосинеглазово ждет преображение, скоро – аукцион

26.05.2022 14:20

Пушилин назвал сроки первого этапа трибунала над нацистами с «Азовстали»