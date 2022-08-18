Аэрофлот вводит спецтариф для пенсионеров на внутрироссийских маршрутах

Компания Аэрофлот вводит специальные тарифы для пассажиров пенсионного возраста на внутрироссийских маршрутах. Новое предложение начало действовать с 17 августа.

Как сообщают в компании, пенсионный тариф распространяется на все прямые рейсы Аэрофлота и авиакомпании «Россия» под кодом SU между Москвой, Санкт-Петербургом, Красноярском и пунктами РФ. Также возможна комбинация для внутренних транзитных перевозок.

Спецпредложение действует для женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет. Оно распространяется на поездки, совершенные в период с первого сентября по 31 декабря 2022 года.

Так, поездка в сентябре из Москвы или Санкт-Петербурга в Челябинск в эти дни обойдется пенсионеру в 3,5 тысячи рублей.

Кроме того, предусмотрена дополнительная скидка на билет в размере 25% для детей от двух до 12 лет, которые путешествуют со взрослым пассажиром категории «Пенсионер». Тариф включает все таксы и сборы и позволяет провезти одно место багажа.

Ознакомиться с подробными условиями, а также приобрести билеты можно на странице акции.