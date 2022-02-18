18.02.2022
Спортивный суд в деле Камилы Валиевой предложил ограничиться выговором
18.02.2022
Из-за взрыва самогонного аппарата в Южноуральске прокуратура проводит проверку
18.02.2022
Александра Трусова объяснила свои слёзы после проката: Я три недели без мамы
18.02.2022
Южноуральцам советуют проверять такси перед поездкой
18.02.2022
В Челябинске в 2022 году начнут строить новый участок Молдавской
18.02.2022
В Челябинске снова продлено ограничение движения по улице Труда
Александра Трусова объяснила свои слёзы после проката: Я три недели без мамы
Ремонт центральной трибуны памятника Ленину на главной площади Челябинска запланирован на май
17.02.2022
Это дно, товарищи: вбухивают миллионы, но челябинский Ленин все еще трещит по швам
16.02.2022
УФСБ России по Челябинской области – 88 лет
16.02.2022
В челябинской поликлинике два окна регистратуры на тысячу человек: как это объяснили в медучреждении
14.02.2022
Ольга Селезнёва: Мы привыкли всё исполнять с нашим русским «Эх!» - от души
14.02.2022