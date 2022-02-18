Александра Трусова объяснила свои слёзы после проката: Я три недели без мамы

Российская фигуристка Александра Трусова объяснила свои слёзы и слова о завершении карьеры эмоциями и усталостью, передаёт Матч-ТВ. По словам спортсменки, нервный срыв произошёл из-за того, что она соскучилась по своим близким и дому.

Напомню, что накануне во время исполнения произвольной программы на Олимпиаде в Пекине Александра Трусова впервые в истории женского фигурного катания выполнила пять четверных прыжков, но стала лишь серебряным призёром Игр. Золото досталось другой россиянке Анне Щербаковой. Сразу после проката, не сдерживая слёз, Трусова заявила тренеру, что ненавидит спорт и больше не примет участия в соревнованиях.

«Я ненавижу, ненавижу этот спорт! Я не пойду на награждение, не хочу, не пойду! Я никогда больше не выйду на лёд! У всех есть золотая медаль, а у меня нет», — эти признания юной спортсменки попали на камеру, несмотря на попытки Саши спрятаться от объективов.

Позже на пресс-подходе Александра Трусова прокомментировала итоги личного турнира и свою первую реакцию на них. 17-тилетняя фигуристка отметила, что результат оказался не таким, который она ожидала, но своим прокатом она довольна.

«Я сделала пять четверных. Результат вы знаете и сами всё знаете. Я недовольна, рада, что прыгнула пять четверных.

Слова про то, что я не выйду на лёд? Посмотрим…

Поменялось ли отношение к Этери Георгиевне (тренер – прим.автора)? Нет, ни к кому не поменялось. Я не виновата, что за мной ходят камеры. Я попросила дать мне уйти.

Рада я или расстроена? Очень «рада».

Я довольна своими прокатами, довольна своими выступлениями. Почему плачу? Просто. Я нахожусь тут уже 3 недели без мамы, без собак. Поэтому и плачу», цитирует олимпийскую чемпионку Телеграмм-канал Матч-ТВ.

Напомним, что золото среди женщин-одиночниц завоевала другая российская фигуристка Анна Щербакова, подопечная Евгения Плющенко. Бронза досталась японке Каори Сакамото. Камила Валиева показала четвёртый результат. Скандал с допингом, безусловно, сказался на настроении спортсменки, но она показала себя настоящим бойцом и лучшей фигуристкой мира.