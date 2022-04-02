Банк не вправе взимать плату за оформление кредитных каникул

Банки не имеют права взимать дополнительную плату или иные комиссии с заемщиков за оформление кредитных каникул.

Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников, комментируя поступившие жалобы от граждан.

«По кредитным каникулам никаких комиссий, плат и так далее быть не может. Это право заемщика и обязанность банка», – заявил Максим Решетников.

Министр посоветовал при обнаружении нарушений обращаться в Центральный банк РФ. «ЦБ в рамках контрольных и надзорных полномочий уже проверит банки и заставит их сделать то, что должно быть по закону», – подчеркнул глава минэкономразвития.