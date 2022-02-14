Более половины россиян признались в том, что влюблены

Более половины россиян сейчас влюблены. Об этом расскаазали 57% опрошенных. Такие данные исследования приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). При этом влюблённых мужчин среди россиян больше, чем женщин (61% против 53%). А вот 40% жителей страны сообщили, что их сердце сейчас свободно.

Согласно опросу, мужчины проявляют свои чувства через подарки (18%) и покупку цветов (10%), тогда как женщины выражают влюблённость, проявляя заботу (25%). Молодые люди от 18 до 24 лет в качестве знаков внимания используют общение (16%), а также прогулки или совместное времяпрепровождение (13%).

Комментируя результаты исследования, советник генерального директора ВЦИОМ Елена Михайлова отметила, что в эпоху гендерного равенства материальные знаки внимания уходят на второй план, становятся «дополнением, а не основой в выстраивании отношений». Сейчас, чтобы «противостоять вызовам внешней среды», для влюблённых гораздо важнее ощущать эмоциональный комфорт и поддержку.