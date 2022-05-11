Бывший германский офицер Маттес: Я полностью поддерживаю российскую спецоперацию на Украине

Бывший офицер ГДР обвинил Запад в поддержке неонацизма на Украине – полковник флота Герцхард Маттес высказал свое мнение на круглом столе в Москве «Россия и Европа – как сохранить историческую память?», сообщает Рен.ТВ.

Маттес рассказал, что в Германии есть люди, понимающие, что в действительности происходит на Украине. Он уверен, что Запад способствовал развитию нацизма в этой стране и сегодня пытается замалчивать многие факты. Маттес подчеркнул, что абсолютно поддерживает российскую спецоперацию на Украине.

Гость столицы отметил, что как бывший военный внимательно следил за появлением и развитием на Украине фашизма и неонацизма, видел – как и его единомышленники в Германии - совместные учения натовских и украинских сил.

Герцхард Маттес заявил, что ему важно сказать о том, что Запад специально настраивал Украину против России.

«Поэтому лично я полностью поддерживаю российскую спецоперацию, которая проходит для освобождения Украины от этого нового фашизма и неонацизма», - подчеркнул бывший офицер ГДР.