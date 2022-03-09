ЦБ ввел временные правила операций с наличной валютой

С сегодняшнего дня, девятого марта, Банк России вводит временный порядок выдачи средств с валютных вкладов или счетов граждан. Он будет действовать в течение полугода – с девятого марта по девятое сентября 2022 года.

«Все средства клиентов на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада, - отмечает ЦБ. - Клиент может снять до 10 тысяч долларов США в наличной валюте, а остальные средства - в рублях по рыночному курсу на день выдачи».

В период действия временного порядка валюта будет выдаваться в долларах США независимо от валюты счета. Конвертация других валют в доллар будет происходить по рыночному курсу на день выдачи.

Центробанк отмечает, что получить валюту можно будет в кассе банка. При этом граждане могут продолжать хранить средства на валютных вкладах или счетах.

«Все средства сохранены и учтены в валюте, в которой был открыт счет или вклад. Условия по вкладу или счету не меняются, - подчеркивают в ЦБ. - Проценты по вкладам будут начисляться как обычно, в той валюте, в которой вклад был открыт».

Регулятор отмечает, граждане смогут открывать и новые валютные счета и вклады. При этом снять на период действия временного порядка снять средства с них можно будет в рублях по рыночному курсу на день выдачи.

В течение всего срока действия временных правил банки не будут продавать наличную валюту гражданам. Поменять наличную валюту на рубли можно будет в любой момент и в любом объеме.

«Получить средства со своих валютных вкладов или счетов могут клиенты всех банков без исключения, - заверяет регулятор. - Банкам может требоваться несколько дней, для того чтобы привезти необходимую сумму в наличной валюте в конкретное отделение».

По данным ЦБ, в российских банках около 90% валютных счетов не превышают сумму в 10 тысяч долларов США. Их держатели смогут полностью получить свои средства в наличной валюте.