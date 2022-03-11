Челябинская таможня предупреждает о запрете на вывоз валюты

Со второго марта 2022 года из России запрещено вывозить иностранную валюту в размере более 10 тысяч долларов США. Об этом южноуральцам напоминает Челябинская таможня.

Указ «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации» подписал накануне Президент РФ.

Как сообщает пресс-секретарь Челябинской таможни Александр Земсков, ограничения на вывоз касаются наличных денег в иностранной валюте: долларах, евро, фунтах и так далее. Запрет также затрагивает и ценные бумаги на предъявителя в иностранной валюте, если их стоимость превышает установленный лимит. К таким относятся, например, облигации.

«Сумму в 10 тысяч долларов США необходимо рассчитывать по официальному курсу Центрального Банка РФ в день выезда из страны», – комментирует Станислав Васёв, заместитель начальника Челябинской таможни.

Запрет распространяется, в том числе, и на вывоз валюты в страны Евразийского экономического союза (Казахстан, Армения, Белоруссия, Киргизия).