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19.12.2022

Сбор помощи для участников СВО объединяет все больше жителей Челябинской области
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19.12.2022

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19.12.2022 18:37

Челябинская область получит дотацию на компенсацию по инвестиционным вычетам

Челябинская область получит дотацию на частичную компенсацию выпадающих доходов регионального бюджета от применения инвестиционного вычета по налогу на прибыль (ИНВ). Всего средства на эти цели направят в 19 регионов страны.

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном сайте кабмина.

На частичную компенсацию выпадающих доходов региональных бюджетов от применения инвестиционного вычета по налогу на прибыль (ИНВ) направят порядка трех миллиардов рублей из резервного фонда кабмина, сообщил глава кабмина на оперативном совещании с вице-премьерами 19 декабря.

Средства направят в 19 субъектов, на территории которых бизнес смог воспользоваться ИНВ. Челябинская область получит 346 миллионов 589 тысяч рублей.

«Благодаря такой поддержке регионы смогут активнее работать с бизнесом. А предприниматели – уменьшить выплаты по налогу на прибыль в региональный бюджет, тем самым снизить стоимость своего проекта, освободить часть ресурсов на его дальнейшее развитие либо запуск новых перспективных идей», - отметил Михаил Мишустин.

Как уточнили в пресс-службе правительства РФ, территории, предоставляющие бизнесу возможность пользоваться ИНВ, могут получать до 200 миллионов рублей за каждую компанию. При этом организация не должна быть связана с игорным бизнесом, добычей полезных ископаемых, финансами или страховой деятельностью.

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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