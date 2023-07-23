Челябинская область получит федеральную субсидию на развитие экологического туризма

Челябинская область получит в 2024 году субсидию в размере 701,2 миллиона рублей на создание инфраструктуры для экологического туризма.

Соответствующее распоряжение о перераспределении в 2023 году около 1,5 миллиарда рублей на эти цели подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Документ размещен на официальном сайте кабмина.

«По поручению главы государства средства на это выделяются в рамках национального проекта “Туризм и индустрия гостеприимства”», - уточнил Михаил Мишустин.

Субсидии получат семь регионов, в том числе для Челябинской области предусмотрено 701 миллион 188,7 тысячи рублей.

Федеральные средства направят на организацию новых туристических маршрутов и разработку сети экологических троп, пролегающих по особо охраняемым природным территориям.

Поручение профинансировать создание инфраструктуры для развития экотуризма дал президент РФ Владимир Путин по итогам совещания с членами правительства в январе 2023 года.