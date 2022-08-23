Челябинская область получит грант на развитие туризма

Челябинская область получит грантовую поддержку проектов в туризме в 2023 году.

Как сообщила в своем Telegram-канале руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова, Ростуризм отобрал 48 регионов на получение гранта.

«Суммарно в 2023 году в рамках этой меры планируется поддержать не менее одной тысячи проектов на 5,3 миллиарда рублей», - рассказала Зарина Догузова.

Всего Ростуризм получил 231 заявку из 82 регионов. Для получения гранта заявка субъекта должна была набрать минимум 21 балл, у Челябинской области – 25 баллов.

По результатам конкурсного отбора, 44 региона, в том числе и Южный Урал, получат 3,1 миллиарда рублей на реализацию 375 проектов. Полученные средства они смогут потратить на создание и развитие пляжных зон на берегах морей, рек и озер, а также создание и развитие национальных туристических маршрутов. Челябинская область получит грант в размере 89 миллионов 511,3 тысячи рублей.

Еще 10 регионов получат в общей сложности 700 миллионов рублей на создание кемпингов и автокемпингов. Это позволит реализовать 150 проектов.

Кроме того, 21 регион получит 1,55 миллиарда рублей на реализацию более 500 проектов, в том числе приобретение туристического оборудования, создание электронных путеводителей, развитие туристской среды для людей с ограниченными возможностями, приобретение оборудования для инфоцентров и пунктов проката, разработку новых туристических маршрутов, включая маркировку, навигацию, организацию зон отдыха.

В каждом из отобранных регионов в 2023 году пройдут конкурсы на определение проектов на грантовую поддержку.