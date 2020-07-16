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Челябинская область вошла в ТОП-15 по России по абсолютному числу тестов на ковид

Федерация
Сегодня, 09:44
Автор: 
Олеся Денисова

Челябинская область не вошла в ТОП-15 субъектов Российской Федерации по количеству тестов на ковид на 100 тысяч населения регионе, а по абсолютному количеству проведенных исследований на новую коронавирусную инфекцию такого результата региону добиться удалось.

Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора.

По состоянию на 15 июля 2020 года в России проведено более 23,7 миллиона лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. Россия вышла на второе место в мире по общему количеству проведенных тестов.

В Российской Федерации первое место по числу тестов на 100 тысяч населения занимает Ямало-Ненецкий автономный округ с результатом 67 тысяч 346,3 тысячи.

Москва на пятой строчке (чуть более 37 тысяч), Санкт-Петербург – на 8 месте (30,9 тысячи). За ними идет Ханты-Мансийский АО (чуть более 29 тысяч тестов на 100 тысяч жителей). Замыкает ТОП-15 Вологодская область (23,8 тысячи). Челябинская область и другие регионы УрФО (помимо двух АО) в этот ТОП не вошли.

По абсолютному количеству проведенных исследований на новую коронавирусную инфекцию рейтинг возглавляет Москва (4 миллиона 648,5 тысячи тестов). За ней идет Санкт-Петербург, Московская область и Свердловская область (715,1 тысячи тестов). Девятую позицию занимает Ханты-Мансийский АО (465,6 тысячи), на 13 строке – Ямало-Ненецкий АО (363,6 тысячи), на 14-й – Челябинская область (362 тысячи исследований проведено с начала пандемии).

По данным управления Роспотребнадзора по Челябинской области, в регионе обследовано на коронавирус 332,6 тысячи человек, за последние сутки - 4003 жителя. У минздрава данные несколько иные: за время пандемии проведено 338 тысяч 596 исследований на коронавирус методами ИФА и ПЦР, в том числе за прошедшие сутки – 4625.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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