11.04.2023
Магнитогорское «Притяжение»: перспективы развития городского курорта
11.04.2023
ММК представит в Москве интересные проекты для инвесторов и потенциальных партнеров
11.04.2023
Аркаим готовится к юбилею своего отца-основателя Геннадия Здановича
11.04.2023
Челябинский суд продлил экс-участнику «Дома-2» Джавадову содержание под стражей до лета
11.04.2023
Село в Красноармейском районе признано неблагополучным по бешенству
11.04.2023
Территорию «Зигальги» теперь будут патрулировать два раза в сутки
Четверо южноуральцев, попавших в плен, возвращены в Россию (видео)
10.04.2023
Олег Голиков: «На фронте наступаем стабильно, уничтожаем оборону врага»
07.04.2023
«Лети, помогай нашим бойцам»: семья из Челябинска купила для участников СВО квадрокоптер
06.04.2023
Джанлука Прокаччини: Нынешние итальянские политики обслуживают американское «глубинное государство»
06.04.2023
«Единая Россия» продолжает помогать фронту и жителям новых регионов
Олег Голиков: «На фронте наступаем стабильно, уничтожаем оборону врага»
10.04.2023
В Челябинске ради новой дороги по Агалакова снесут более полусотни деревьев
10.04.2023
В понедельник у православных началась Страстная седмица
10.04.2023
Они спасают наши жизни: в Челябинске прошел «День защиты людей»
09.04.2023
Девятого апреля у православных - Вербное воскресенье
08.04.2023