Четверо южноуральцев, попавших в плен, возвращены в Россию (видео)

Четверо жителей Челябинской области, попавших в плен во время участия в специальной военной операции, возвращены в Россию. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Сударенко в своем Telegram-канале. Всего 10 апреля возвращены с подконтрольной киевскому режиму территории 106 российских военнослужащих, отметили в Минобороны РФ.

«Поздно вечером получила замечательную новость – четверо наших земляков из Ашинского, Усть-Катавского районов и г. Трехгорного, находившихся в плену, вчера вернулись в Россию», - написала Сударенко. - Уже связались с родными и сообщили им радостную новость».

По данным Минобороны РФ, всего в понедельник, 10 апреля, «в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 106 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность».

Освобожденные военнослужащие доставлены в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС России. Всем оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь, уточнили в министерстве.

Все освобожденные военнослужащие пройдут реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны России и затем они вернутся домой к своим родным и близким.

«Минобороны России, ФСБ России и мы сделаем все, чтобы каждый вернулся домой из неволи», - написала в своем Telegram-канале Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.