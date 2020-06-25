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Число новых инфицированных в России за сутки вновь больше числа выздоровевших

Федерация
Сегодня, 23:13
Автор: 
Олеся Денисова

За прошедшие сутки в России официально подтверждено 7 тысяч 113 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 82 регионах. Из них у 32% инфицированных нет клинических проявлений заболевания (доля этой категории заболевших снижается). При этом за сутки выписано по выздоровлению меньшее число человек - 6 тысяч 342 человека.

Всего с начала пандемии в Российской Федерации зафиксировано 613 тысяч 994 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах (плюс 1,2%), в том числе в Москве – 217 тысяч 791 случай.

Всего выписаны по выздоровлению за весь период по России 375 тысяч 164 человека, в Москве – 142 тысячи 194 человека. Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования.

В Уральском федеральном округе (УрФО) с момента пандемии подтверждено 34 тысячи 181 случай коронавируса, в том числе в Свердловской области – 11 тысяч 684 человека (регион занимает пятую строчку в России по количеству подтвержденных случаев ковида), в Ханты-Мансийском автономном округе – 7 тысяч 542, в Челябинской области – 6 тысяч 820 случаев, в Ямало-Ненецком автономном округе – 4709, в Тюменской области – 2766, в Курганской области – 660.

Коронавирус унес жизни 8 тысяч 605 человек (за сутки – 92). По данным федерального оперативного штаба, наибольшее число смертей зарегистрировано в Москве – 3669, в Санкт-Петербурге – 961, Московской области – 832, в Республике Дагестан – 364, в Нижегородской области – 212, в Красноярском крае – 99, в Ростовской области – 100, в Тульской области – 90, в Ставропольском крае – 89. В остальных субъектах меньше.

В УрФО зарегистрировано 304 случая смерти от коронавируса: в Челябинской области (по данным областного штаба) – 133 (в том числе 84 – непосредственно от ковида), в Свердловской области – 82, в Ханты-Мансийском автономном округе - 38, в Ямало-Ненецком автономном округе – 34, в Тюменской области – 16, Курганской области – 1.

В мире по состоянию на 25 июня 2020 года зарегистрировано 9 миллионов 422 тысячи 563 подтверждённых случая заболевания, вызванных коронавирусной инфекцией (прирост за сутки 1,83%). Умерло 484 тысячи 799 человек (прирост за сутки 1,09%).

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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