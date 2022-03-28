Для россиян открыли бесплатную программу переобучения

В России сегодня, 28 марта, стартовала федеральная программа переобучения граждан, испытывающих трудности в поиске работы. Об этом сообщается на сайте Минтруда России. Обучение в рамках этой программы бесплатное. По окончании переподготовки участникам предложат место работы. На выбор соискателям предоставляется свыше 23 тысяч образовательных программ.

Подать заявку можно на портале «Работа России». Сейчас записаться на обучение могут: граждане до 35 лет, которые после завершения учебы или военной службы более 4 месяцев не могут найти работу; молодежь до 35 лет без профессионального или высшего образования; молодые люди до 35 лет, находящиеся под риском увольнения; студенты последних курсов высших и средних профессиональных учебный заведений, если для них отсутствует подходящая работа по полученной специальности; молодые мамы в декрете; неработающие матери дошкольников; граждане 50 лет и старше; предпенсионеры.

В ходе профориентации соискателям подбирают не только конкретную образовательную программу, но и будущего работодателя. Перед началом обучения граждане заключают трехсторонний или двусторонний договор. Трехсторонний договор подписывают оператор образовательной программы, будущий работодатель и гражданин. Двусторонний договор заключается в том случае, если гражданин по результатам обучения намерен открыть своё дело.

В ближайшее время Минтруд планирует открыть возможность для записи всем безработным и всем гражданам, которые находятся под риском увольнения, вне зависимости от возраста.

Данная федеральная программа переобучения действует в дополнение региональных программ. Программы переподготовки граждан на уровне субъектов РФ будут реализовываться также, как и в прошлые годы, подчёркивают в министерстве.