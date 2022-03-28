28.03.2022
Эксперт из США поделился мнением, «что такое» Хантер Байден
28.03.2022
Гражданам недружественных стран ограничат въезд в Россию
28.03.2022
Страны G7 отказываются платить за газ в рублях
28.03.2022
Челябинцам предлагают поделиться своими велоисториями
28.03.2022
В России заморозят цены на хлеб
28.03.2022
Для россиян открыли бесплатную программу переобучения
Для россиян открыли бесплатную программу переобучения
Делегация Челябинской области отправилась в Крым укреплять дружбу и поздравлять нахимовцев
28.03.2022
Очередная инициатива челябинских властей по оптимизации трамвайных маршрутов выходит боком для пассажиров
25.03.2022
Наталья Котова поздравила работников культуры с профессиональным праздником
25.03.2022
В спецоперации на Украине погибли еще два южноуральца
24.03.2022
Три месяца до экзаменов: эксперты «Ростелекома» рассказали, как быстро и эффективно подготовиться к ЕГЭ
24.03.2022