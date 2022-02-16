Для водителей введут новые штрафы: выбрасывать мусор из авто станет накладно

Россиян начнут штрафовать за выкинутый из машины мусор. Соответствующий проект закона одобрила в первом чтении Госдума, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

За выброшенный из окна автомобиля окурок или бутылку водителю придётся заплатить от 10 до 15 тыс. рублей. Для индивидуальных предпринимателей штраф составит — от 20 до 30 тыс. рублей, а для юридических лиц — от 30 до 50 тыс. рублей.

Кроме того, если нарушение зафиксирует видеокамера, то штраф придёт и собственнику авто, даже если он в тот момент не находился за рулём или мусор выкинул не он, а пассажир.

Если в течение года водитель или компания попадутся на этом проступке ещё раз, то размер штрафа увеличится для них вдвое.

Усиленная ответственность вводится также за выбрасывание мусора из грузовых машин и транспортных средств с прицепами. В случае фото- или видеофиксации этого правонарушения владелец транспортного средства должен будет заплатить 100 тыс. рублей. Если выкинутую из грузовика бутылку увидит полицейский, размер штрафа будет меньше, но по-прежнему довольно значительным. Для граждан - от 40 до 50 тыс. рублей, для ИП - от 60 до 80 тыс. рублей, а для юрлиц - от 100 до 120 тыс. рублей.